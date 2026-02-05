Cantante deja Puro Sentimiento tras polémica con dueño de orquesta y explica: "El video está editado"

La cantante Molly Gereda confirmó su salida de la orquesta Puro Sentimiento luego de quedar envuelta en una polémica mediática por supuestos coqueteos con el dueño de la orquesta. La artista decidió romper su silencio y explicar qué pasó realmente.

Molly Gereda deja Puro Sentimiento tras polémica

Todo se desató después de la participación de Molly en un podcast, donde fue consultada sobre si el dueño de la orquesta de Puro Sentimiento alguna vez le coqueteó. En vez de responder con palabras, la cantante tomó un shot, gesto que fue interpretado por muchos como una confirmación. Días después, Molly anunció que dejaba la agrupación, lo que avivó aún más los rumores.

En entrevista con "Arriba mi gente", la cantante aclaró que el video que circula en redes no muestra lo ocurrido de forma completa. Según explicó, las imágenes fueron editadas y sacadas de contexto.

"(Las especulaciones comenzaron cuando Xiomy te preguntó si él en algún momento había coqueteado contigo y tú optaste por tomar el shot, ¿no?) Bueno, esa grabación está editada. Está editada. Todo ese video está editado", afirmó con firmeza.

Molly también reconoció que los nervios le jugaron una mala pasada frente a las cámaras. Contó que es nueva en el mundo mediático y que todavía está aprendiendo a manejar este tipo de situaciones.

"Sé que he cometido errores. Tal vez este tema mediático, soy consciente que a veces no sé hablar, no sé contestar o cómo manejarlo. Soy nueva en esto y él siempre me trata de aconsejar. (¿Te equivocaste al responder o fue que Xiomy alteró la entrevista?) Me equivoqué, cometí un error porque no sé responder. (¿No fue editado?) Sí fue editado, las respuestas sí fueron editadas", dijo.

@ameg_pe 04.02.26 | Cantante Molly Gereda deja Puro Sentimiento tras polémica con dueño de orquesta y asegura que el video está editado. Fuente: Arriba mi gente ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La cantante aseguró que mantiene una relación cordial con el dueño de la orquesta de Puro Sentimiento que incluso conversó con él luego de que estallara la polémica. Según contó, el cantante la animó a salir a aclarar las cosas y decir su verdad sin miedo.

"Él me aconseja y me asesora. Y es por eso que hoy día conversé con él y le dije: '¿Qué es eso?'. Él me dijo: 'No, tranquila, no te preocupes. Convérsalo, sal a la prensa. Yo sé que te deben estar llamando, no te preocupes. Sal, di la verdad, di lo que tienes que decir'", relató.

Sobre el famoso shot que generó tanta controversia, Molly explicó que no correspondía a la pregunta sobre el dueño de la orquesta. Explicó que ella sí respondió con un "no" cuando le preguntaron si le había coqueteado.

"(¿No debiste tomar el shot?) No, obviamente. El shot lo tomé incluso en otra pregunta. Por eso te digo que está editado el video. (¿Le respondiste clara y concisa?) Sí, le dije no. La pregunta era otra y ahí tomé el shot. Te digo que el video está editado. (¿Entonces, no te equivocaste en responder?) No, no me equivoqué", señaló, insistiendo en que nunca afirmó que hubiera pasado algo entre ellos.

Sobre Pamela Franco y la pareja del dueño de la orquesta

En medio de la conversación, la cantante también mencionó a Pamela Franco, madre de la última hija del dueño de la orquesta, aclarando que siempre hubo confianza y apoyo en su entorno laboral. Asimismo, habló de la pareja del dueño de la orquesta, destacando que su trato con ella siempre fue respetuoso.

"Incluso la persona que ofreció el departamento fue Pamela Franco. Ella misma dijo: 'Les cuento que Christian está alquilando su departamento, donde estamos viviendo", señaló Molly. Sobre la pareja del dueño de Puro Sentimiento comentó: "Sí la conozco las veces que siempre él la ha llevado a las reuniones. Sí me llevo muy bien con la señora siempre la saludo con respeto".

En conclusión, Molly Gereda asegura que su salida de Puro Sentimiento se dio en medio de una fuerte presión mediática y una confusión generada por ediciones de video y malas interpretaciones. La cantante niega cualquier vínculo sentimental con el dueño de la orquesta y afirma que ahora está enfocada en aprender de esta experiencia, seguir creciendo como artista y manejar con mayor calma la exposición.