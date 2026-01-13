¿No se sentía cómoda? Ebony Delgado aclara su salida de Son del Duke (VIDEO)

En medio de comentarios y especulaciones en redes sociales, Ebony Delgado salió al frente para aclarar varios puntos sobre su salida de Son del Duke. La artista explicó que también está pensando en su formación académica y que eso influyó en el momento que estaba viviendo. Además, señaló sentirse cómoda en su actual agrupación. ¿Qué más dijo? Te contamos.

Ebony Delgado explica por qué dejó Son del Duke

Ebony Delgado decidió hablar claro y contar su verdad sobre su salida de Son del Duke, un tema que dio mucho que hablar entre los fans de la cumbia. La joven cantante explicó que su decisión no tuvo que ver con problemas internos, sino con temas personales y de estudio. Hoy, asegura estar tranquila, enfocada y feliz en su nueva casa musical: Las Estrellas de la Cumbia.

"¿Qué voy a estudiar?... Yo sí voy a estudiar, pero todavía no comienzan las clases. Pero yo me refería también eh para mis estudios del año pasado en 5º, yo estaba en las finales y ya", señaló la cantante, poniendo paños fríos a los rumores.

Además, no dejó pasar la oportunidad para agradecer el apoyo constante de sus seguidores. Ellos la han acompañado desde sus inicios.

"Un saludo muy especial para mi club de fans", dijo, dejando en claro que el cariño del público ha sido clave para seguir adelante.

Finalmente, la cantante fue directa y dejó en claro cómo se siente hoy. La artista actualmente pertenece a la agrupación Las Estrellas de la Cumbia.

"Acá me siento cómoda, me siento cómoda", afirmó, marcando así un nuevo capítulo en su carrera musical, con más seguridad, ilusión y mucha cumbia para el público.

Despedida de Son del Duke y comienzo en Las Estrellas de la Cumbia

La salida de Ebony Delgado de Son del Duke se hizo oficial el 17 de diciembre de 2025. A poco más de un mes de haber ingresado a la delantera musical, la joven artista anunció su decisión a través de un comunicado en redes sociales, donde explicó sus motivos con sinceridad.

"He decidido dejar de formar parte de la Orquesta Son del Duke, agradeciéndole de corazón la oportunidad dada. Por motivos personales y de estudio, ya no formo parte del grupo, esta decisión no fue fácil para mí", expresó en su mensaje.

Ebony también tuvo palabras de agradecimiento para el líder de la agrupación y para sus compañeros, resaltando el buen trato que recibió desde el primer día. En ese mismo comunicado, la cantante dejó en claro que no se trataba de un retiro definitivo de los escenarios, sino de una pausa musical en su carrera artística.

Ese regreso no tardó en concretarse. El 7 de enero de 2026, la agrupación Las Estrellas de la Cumbia anunció oficialmente el ingreso de Ebony Delgado como su nueva voz femenina, noticia que fue bien recibida por los seguidores del grupo y del género. Por su parte, Ebony se mostró emocionada y con todas las ganas de darlo todo en esta nueva etapa.

"Le damos la bienvenida a nuestra nueva voz femenina que se una a nuestra familia musical. Bienvenida a las estrellas de la cumbia Ebony Delgado", publicó la orquesta en sus redes sociales. "Hola qué tal mi linda gente soy Ebony Delgado y soy la nueva vocalista de Las estrellas de la cumbia estoy aquí para dar lo mejor y repartir purito de chocolate", dijo en un video de presentación.

En conclusión, Ebony Delgado aclaró que su salida de Son del Duke estuvo relacionada con motivos personales y académicos, descartando rumores de conflictos internos. Actualmente, la cantante atraviesa una nueva etapa en su carrera como integrante de Las Estrellas de la Cumbia, donde aseguró sentirse cómoda y enfocada en seguir creciendo dentro del género.