Edison Flores comparte curioso mensaje sobre LA SOLEDAD ¿Ya olvidó a Ana Siucho?

Recordemos que Ana Siucho y Edison Flores revelaron el fin de su relación amorosa en 2025 luego de estar separados por varios meses. Aunque se creía que aún podría haber reconciliación, el pelotero sorprendió con curioso mensaje en sus redes sociales.

El mensaje de Edison Flores

A través de un mensaje publicado en su Instagram, el pelotero Edison Flores más conocido como 'Orejitas', ha decidido enviar una posible indirecta sobre su relación amorosa. Es así como señaló que hacer las cosas bien lo llevarían a estar solo y sin pareja.

"El precio por querer hacer las cosas bien es la soledad", expresó el futbolista.

Mensaje del pelotero Edison Flores

Por su parte, Ana Siucho sigue residiendo en los Estados Unidos donde sigue avanzando para darle lo mejor a sus hijas. Comparte cada momento que puede con sus dos niñas, quienes son su motor para seguir y le dedica varios mensajes donde aparecen las tres juntas.

El pelotero 'Orejitas' continúa en Perú compartiendo y entrenando antes de la nueva temporada del fútbol peruano, donde él forma parte del club Universitario de Deportes. Aunque, hay ocasiones donde viaja para visitar a sus hijas, o ellas lo visitan cuando hay un partido.

Incluso, la vidente Soralla de los Ángeles reveló a finales de 2025 que el pelotero y la madre de sus hijas, no buscarían reconciliarse y cada uno haría su vida por separado. Incluso, señaló que el pelotero de Universitario sería ampayado con otra mujer en el 2026.

Sobre su relación con Ana Siucho

En 2019, Edison Flores y Ana Siucho tuvieron una gran boda que fue televisada cuya recepción fue en el Estadio Monumental. Su primera nació en el 2021 y la segunda fue en el 2023. Se creía que la pareja era una de las más estables de la farándula y el fútbol, pero anunciaron su separación de manera oficial en junio de 2025.

Desde meses antes, la joven ya estaba residiendo en Estados Unidos desde hace varios meses con sus dos hijos, pero en algunas ocasiones están presentes en los partidos del futbolista. Aunque algunas personas creen que podrían tener una oportunidad de reconciliarse.

De esta manera, Edison Flores ha expresado aparentemente que continuaría solo y no habría planes de reconciliación con la madre de sus dos hijas, Ana Siucho. Ya que compartió un mensaje donde señala que hacer las cosas de manera correcta, lo llevaría a mantenerse solo.