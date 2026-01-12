RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Qué dijo?

Edison Flores comparte curioso mensaje sobre LA SOLEDAD ¿Ya olvidó a Ana Siucho?

Por medio de sus redes, Edison Flores decidió compartir un mensaje donde señala las razones por la que está solo y podría ser una indirecta para Ana Siucho.

Edison Flores comparte curioso mensaje sobre separación de Ana Siucho
Edison Flores comparte curioso mensaje sobre separación de Ana Siucho (Composición Karibeña)
12/01/2026

Recordemos que Ana Siucho y Edison Flores revelaron el fin de su relación amorosa en 2025 luego de estar separados por varios meses. Aunque se creía que aún podría haber reconciliación, el pelotero sorprendió con curioso mensaje en sus redes sociales. 

El mensaje de Edison Flores

A través de un mensaje publicado en su Instagram, el pelotero Edison Flores más conocido como 'Orejitas', ha decidido enviar una posible indirecta sobre su relación amorosa. Es así como señaló que hacer las cosas bien lo llevarían a estar solo y sin pareja. 

"El precio por querer hacer las cosas bien es la soledad", expresó el futbolista. 

Mensaje de Edison Flores
Mensaje del pelotero Edison Flores

Por su parte, Ana Siucho sigue residiendo en los Estados Unidos donde sigue avanzando para darle lo mejor a sus hijas. Comparte cada momento que puede con sus dos niñas, quienes son su motor para seguir y le dedica varios mensajes donde aparecen las tres juntas. 

Youna habría sufrido de negligencia médica tras intervención por cáncer en Estados Unidos: "Dolores horribles"
Lee también

Youna habría sufrido de negligencia médica tras intervención por cáncer en Estados Unidos: "Dolores horribles"

El pelotero 'Orejitas' continúa en Perú compartiendo y entrenando antes de la nueva temporada del fútbol peruano, donde él forma parte del club Universitario de Deportes. Aunque, hay ocasiones donde viaja para visitar a sus hijas, o ellas lo visitan cuando hay un partido. 

Incluso, la vidente Soralla de los Ángeles reveló a finales de 2025 que el pelotero y la madre de sus hijas, no buscarían reconciliarse y cada uno haría su vida por separado. Incluso, señaló que el pelotero de Universitario sería ampayado con otra mujer en el 2026.

Sobre su relación con Ana Siucho

En 2019, Edison Flores y Ana Siucho tuvieron una gran boda que fue televisada cuya recepción fue en el Estadio Monumental. Su primera nació en el 2021 y la segunda fue en el 2023. Se creía que la pareja era una de las más estables de la farándula y el fútbol, pero anunciaron su separación de manera oficial en junio de 2025.

Silvia Cornejo celebra su cumpleaños con Jean Paul Gabuteau ¿Olvidó ampay de su esposo con su ex?
Lee también

Silvia Cornejo celebra su cumpleaños con Jean Paul Gabuteau ¿Olvidó ampay de su esposo con su ex?

Desde meses antes, la joven ya estaba residiendo en Estados Unidos desde hace varios meses con sus dos hijos, pero en algunas ocasiones están presentes en los partidos del futbolista. Aunque algunas personas creen que podrían tener una oportunidad de reconciliarse.

De esta manera, Edison Flores ha expresado aparentemente que continuaría solo y no habría planes de reconciliación con la madre de sus dos hijas, Ana Siucho. Ya que compartió un mensaje donde señala que hacer las cosas de manera correcta, lo llevaría a mantenerse solo. 

Temas relacionados Ana Siucho Edison Flores mensaje soledad

Siga leyendo

Lo Más leído

Recordada actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' sorprende al mostrar su avanzado embarazo: ¿De quién se trata?

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

¿Cómo reaccionó Nicola Porcella a la pedida de mano de su ex Angie Arizaga?

Reconocidas influencers fueron detenidas en el aeropuerto Jorge Chávez con sustancias ilícitas

Magaly Medina reaparece tras cirugía estética y muestra su nuevo rostro: "Ya renovada"

últimas noticias
Karibeña