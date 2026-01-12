Silvia Cornejo celebra su cumpleaños con Jean Paul Gabuteau ¿Olvidó ampay de su esposo con su ex?

Como se recuerda, Silvia Cornejo ha estado en medio de la polémica cada vez que el padre de su hijo y esposo, Jean Paul Gabuteau, es ampayado con su ex Analía. Tras su reciente ampay a finales de 2025, la modelo apareció celebrando su cumpleaños al lado del empresario como una familia.

Silvia Cornejo celebra junto a su esposo a pesar del ampay

El programa 'Amor y Fuego' captó a la modelo Silvia Cornejo celebrando su cumpleaños 39 al lado de varios amigas, entre ellas Maju Mantilla. Lo que llamó la atención es que vieron a Jean Paul Gabuteau como parte de los invitados. Aunque la exreina de belleza no lo presume en sus redes sociales, al parecer siguen como pareja juntos.

En las imágenes compartidas se pueden ver cómo el empresario lleva la parrilla para preparar en el cumpleaños de su esposa. Además, se le puede ver en varias ocasiones que se juntan para conversar con el resto de sus amigos durante la reunión tan amena que se realizó hace unos días frente a la playa.

Estuvieron en una fiesta

A mediados del 15 de diciembre, el mismo programa difundió imágenes de la pareja disfrutando de la celebración de una matrimonio, donde fueron vistos bailando juntos como esposos. Como se recuerda el esposo de Cornejo fue ampayado abrazando y bebiendo a su ex Analía Jiménez, madre de su primer hijo. Por ello, los conductores de televisión no dudaron en reclamar a la exreina de belleza.

"Juntos como si nada hubiese pasado porque nada ha pasado. Esa es una polirelación, consentida, una multirelación lo que Jean Paul Gabuteau tiene con su ex. Los tres saben lo que están haciendo y jugando solamente. Se fue de nuevo a los brazos de su... no sé si 'ex', 'actual', 'su para siempre'. Ella es la verdadera incondicional", expresó.

Durante las imágenes emitidas en vivo se pudo ver cómo la pareja conversaba, bailaba y disfrutaba por completo. Por ello, tanto Rodrigo González como Gigi Mitre expresaron que ambos tendrían una relación abierta que incluiría a la madre del primer hijo.

De esta manera, todo parece indicar que Silvia Cornejo ha retomado su relación con Jean Paul Gabuteau a pesar del ampay que tuvo el empresario con su ex Analía, madre de su primer hijo. Por el momento, la modelo no ha querido compartirlo en sus redes sociales, pero han sido captados juntos en varias ocasiones.