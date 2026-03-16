Shirley Arica sorprende al confesar que tuvo química con Carlos Alcántara: "Me encantan los mayores"

Shirley Arica volvió a llamar la atención en el mundo de la farándula luego de hacer una divertida confesión en el programa "Sábado Súper Star". La popular 'Chica Realidad' habló de su reciente encuentro con el actor Carlos Alcántara y aseguró que entre ambos hubo una muy buena conexión.

Shirley Arica admite química con Carlos Alcántara

La modelo e influencer Shirley Arica hizo una sorprendente confesión en el programa "Sábado Súper Star". Durante la conversación, la popular 'Chica Realidad' habló de su encuentro con el actor Carlos Alcántara y admitió que entre ambos hubo química. Entre bromas y risas, Shirley no dudó en admitir que siente atracción por los hombres mayores y en resaltar el trato del popular 'Cachín'.

Todo empezó cuando Shirley Arica entrevistó a Carlos Alcántara para su canal digital. Durante la conversación, ambos compartieron una cena y una charla llena de anécdotas. Durante su participación en el programa de Ernesto Pimentel, el conductor le preguntó directamente a Shirley sobre sus gustos. La modelo respondió con total sinceridad y sin rodeos.

"Me encantan los mayores, a partir de 42 en adelante", dijo entre risas. La confesión sorprendió a más de uno.

Shirley Arica también contó que el actor tuvo un comportamiento muy caballeroso durante la entrevista. La influencer aseguró que el protagonista de "Pataclaun" se mostró amable y con mucho sentido del humor.

"Sí, caballero, muy divertido. La verdad que hemos tenido muchísima química en la entrevista. Lo he sentido muy cómodo", comentó Shirley.

Para la modelo, esa buena conexión hizo que la entrevista fuera aún más especial. Actualmente, Shirley Arica asegura que está enfocada en su bienestar personal y en sus proyectos. La modelo contó que por ahora disfruta de su soltería y prefiere dejar que las cosas fluyan.

"(¿Y de la química podría pasar a la física?) Jajaja. No sé lo que me depare el destino. La verdad, estoy disponible, soltera", comentó entre risas.

Durante su participación en el programa "Sábado Súper Star" enfrentó retos extremos. La modelo tuvo que interactuar con ratas egipcias y competir con otras figuras de la televisión en pruebas de valor y habilidad.

Carlos Alcántara también habló de Shirley

Durante la entrevista, Carlos Alcántara también dedicó algunas palabras a Shirley Arica. El actor confesó que aceptó la invitación porque tenía curiosidad por conocerla mejor. Además, resaltó la forma en que la modelo ha enfrentado las críticas a lo largo de su carrera.

"Siempre te he visto desde que eras muy chibola... Siempre me pareciste una chica con mucho temperamento para enfrentar tanta cosa. Tú te has mechado rico, has apechugado un montón", le dijo durante la conversación.

La charla entre Shirley Arica y Carlos Alcántara estuvo llena de bromas, anécdotas y momentos divertidos. Muchos seguidores destacaron que ambos mostraron una buena conexión frente a cámaras. Incluso algunos fans comentaron que la conversación se sintió muy natural y espontánea.

En conclusión, Shirley Arica sorprendió al admitir que sintió una gran química con Carlos Alcántara durante el encuentro que tuvieron para su canal digital. La modelo destacó el trato caballeroso y el buen humor del actor, y dejó entrever que no descarta nada en el futuro, ya que actualmente se encuentra soltera y abierta a lo que el destino le depare.