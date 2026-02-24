RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Le piropeaba!

Carlos Alcántara habría coqueteado con Shirley Arica en entrevista: "Fue un pretexto para conocerte"

El popular comediante Carlos Alcántara sorprendió cuando empezó a piropear a Shirley Arica durante una entrevista en un lujoso restaurante.

Carlos Alcántara habría coqueteado con Shirley Arica en entrevista (Composición Karibeña)
24/02/2026

Hace unos días, Shirley Arica estuvo delicada de salud, pero tras recuperarse volvió nuevamente a sus proyectos personales como su canal de YouTube. Es entonces cuando tuvo una entrevista con el comediante Carlos Alcántara, pero quedó sorprendida por sus coqueteos. 

¿Carlos Alcántara coqueteó con Shirley Arica?

En la entrevista de 'Shirley Arica a la Carta', la farandulera estuvo conversando con el comediante sobre diversos temas cuando estaban a punto de comenzar a comer cuando Carlos Alcántara empieza a coquetearle.

"Te voy te voy a piropear (...) esto fue un pretexto para conocerte. Siempre te he visto desde que eras muy muy chibola. Siempre me pareciste una chica con mucho temperamento para enfrentar tanta cosa. Tú te has mechado rico, has apechugado un montón", agregó.

En otro momento, conversan sobre la delicada situación que pasó Shirley en su salud y el actor le dio un consejo. Le dijo que la vida le dio una segunda oportunidad para cambiar o parar un poco de su vida agitada.

"La vida te ha metido una buena bajada... así cambia tu vida en un ratito, no te descuides de la salud porque esa es una segunda oportunidad. Sigues siendo guapa", dijo.

Está soltera

En su programa "Shirley Arica in the house", Shirley Arica decidió contar por qué estuvo internada durante varios días. En aquel entonces, la joven se encontraba en una reciente relación amorosa, pero terminó en medio de su recuperación y explica la razón de ello. 

"En realidad, eso fue lo que detonó la relación. Él es una persona que trabaja de noche y siempre ha estado ligado al mundo de las discotecas. Incluso, tiene un bar y, obviamente, entiendo su trabajo. Cuando pasó esto, él estuvo conmigo, y no voy a decir que no; estuvo cerca de toda la semana, de lunes a viernes, pero llegó viernes y 'patitas para que te quiero', ¿Me entiendes?", expresó. 

Es así como la 'chica realidad' afirmó que esta decisión que tomó su entonces pareja la llevó a plantearse realmente si valdría seguir como su novio. Afirmó que durante esos días tenía que estar tranquila y el estrés causado por él le causaba muchos problemas en su salud, dando así por terminada en su relación.

De esta manera, Shirley Arica ya se encuentra en un proceso de recuperación y ahora, viene realizando sus proyectos personales entrevistando a diversos artistas. Entre ellos fue a Carlos Alcántara, donde el comediante coqueteo a la joven señalando que es muy guapa y siempre quiso conocerla.

