Youna y Samahara Lobatón vuelven a enfrentarse y ponen fin a su 'novela' en live: "Una falta de respeto"

La tensión entre Youna y Samahara Lobatón volvió a encenderse en redes sociales luego de un nuevo enfrentamiento que sorprendió a sus seguidores. Lo que parecía una etapa más tranquila entre ambos terminó en un quiebre público durante una transmisión en TikTok, donde el barbero habló sobre comentarios que lo incomodaron en plena rifa pro-salud que organizó para su tratamiento.

Youna y Samahara Lobatón vuelven a estar peleados

Youna y Samahara Lobatón volvieron a dar un giro inesperado en su relación. Lo que muchos seguidores llamaban su "novela" en TikTok terminó en tensión luego de que ambos protagonizaran un nuevo cruce en vivo que dejó a todos sorprendidos.

El barbero, que atraviesa un delicado momento de salud, realizó una transmisión para su rifa pro-salud, pero todo cambió cuando Samahara ingresó al live y dejó un comentario que él interpretó como ofensivo. Desde ese instante, el ambiente se puso tenso y el tema no tardó en volverse viral.

"Mi situación con Samahara cambia de ahora en adelante. Lo siento mucho para todos los que disfrutaban cómo conversábamos. Ya no va a ser así. Creo que cada persona demuestra quién es con sus actos... Ella no piensa que sus actos van a influir con cosas como estas y pasen este tipo de cosas", dijo visiblemente serio.

En medio de la sorpresa del público, Samahara decidió evitar una pelea directa y bajar el tono del conflicto. Sin embargo, enfatizó que todo debía terminar ahí.

"Él no está pasando por un buen momento así que no me quiero pelear con él de nuevo, así que es mejor que las cosas queden ahí, ya fue todo", expresó ante sus seguidores.

Luego, en otro en vivo, el creador de contenido se mostró aún más afectado. Youna explicó por qué el comentario lo incomodó tanto en ese momento.

"Lo que pasó hoy día fue una falta de respeto hacia mi persona, porque hay temas que se tratan netamente en privado", señaló.

Durante la transmisión, Youna también contó qué fue exactamente lo que leyó en el chat que lo dejó sorprendido mientras anunciaba a los ganadores de la rifa solidaria. Él dejó ver su molestia frente a la situación pública.

"Ella me dijo que yo era un egoísta con mi hija y que yo era un narcisista con mi hija y que yo no voy a cambiar... No vas a tumbar todo lo que estás haciendo supuestamente con corazón y cariño en un live. No le bastó comentarlo acá porque la gente vio que cuando yo estaba hablando... me paré un rato, leí y dije: 'No puedo creerlo'", afirmó.

Youna se muestra decepcionado de Samahara

Pese al enfrentamiento, el influencer dejó claro que no quiere perder el respeto hacia Samahara, sobre todo por el vínculo que los une como padres. Sin embargo, resaltó que las emociones de su ex pusieron fin a su dinámica por redes.

"La respeto, la quiero mucho porque es la mamá de mi hija. Esto de la novela nadie la obligó a Samahara. Fue súper espontáneo. Y todo se tornó así, salió de control. Nos entreteníamos ambos. Me gustaba la manera en que toda la gente la estaba viendo diferente a Samahara a pesar de sus problemas. Decían: 'Ahora la quiero'. Pero lastimosamente no sabe controlar sus impulsos", explicó.

Este nuevo episodio sorprendió aún más porque semanas atrás ambos mostraban una relación cordial en TikTok, donde sus conversaciones generaban miles de comentarios y reacciones. Muchos usuarios incluso celebraban el acercamiento y esperaban que mantuvieran esa buena relación por el bienestar de su hija.

En conclusión, tras este tenso cruce en vivo, todo indica que la cercanía entre Youna y Samahara Lobatón habría llegado a un punto de quiebre. Aunque él aseguró que mantiene el cariño y respeto, dejó entrever que prefiere mantener distancia y manejar los temas personales de forma privada, poniendo fin a la dinámica que tanto entretenía a sus seguidores en redes sociales.