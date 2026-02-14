Youna se declara a Samahara Lobatón y deja abierta una reconciliación: "Ya no te veo como una amiga"

Youna sorprendió al declararse a Samahara Lobatón durante una transmisión en vivo. Lo que empezó como un live tranquilo terminó convirtiéndose en un momento cargado de emociones, miradas nerviosas y frases que dejaron pensando a sus seguidores.

Youna confiesa sus sentimientos a Samahara en pleno live

Miles de usuarios se conectaron al en vivo de Samahara Lobatón y Youna y quedaron impactados antes las palabras del barbero. En el live de TikTok, el ex de la influencer decidió sincerarse y explicar que sus sentimientos hacia ella habían cambiado con el tiempo, sobre todo luego de momentos complicados que vivió recientemente.

"Yo me voy a declarar, aunque mañana saquen todo de contexto... Bueno, Samara, la verdad es que todo ese tiempo que hemos estado conversando eh y todo el tiempo que estamos haciendo de batallas y desde que entré al hospital mis sentimientos se sentían cambiados demasiado y creo que me estoy confundiendo", señaló durante el live.

El barbero no solo habló de cariño, sino de emociones que, según él, volvieron a despertar. A pesar de la confesión, Youna también dejó entrever que la situación le afecta emocionalmente y que seguir en contacto constante no sería fácil para él.

"Porque ya no te veo como un amiga, ni como la mamá de mi hija, sino que estoy volviendo a sentir todo lo que yo comencé a sentir desde el primer momento en que te conocí. Entonces, por esa razón quiero decirte que lastimosamente tenemos que dejar de hablar", expresó.

Además, Youna no descartó que en algún momento puedan volver a estar juntos. Sus seguidores reaccionaron rápido en redes y aseguran en los comentarios que aún se les ve muy enamorados, pese a que su relación terminó hace años.

"Porque tú te cierras en la posición de que no retomarías algo conmigo y seguir haciendo batallas contigo y seguir en este plan, lo único que me hace es daño. Así que estoy un poco nervioso y un poco rojo ahorita al expresarme así porque no lo he hecho antes, pero nada, me gustaría que pienses más las cosas y en un futuro se puede dar", concluyó el joven.

Falló la conexión y Samahara le dice "te amo"

Sin embargo, Samahara le comentó que justo cuando Youna estaba contando su confesión, la conexión empezó a fallar. La situación provocó que ambos intercambiaran comentarios en medio del reto que estaban realizando frente a sus seguidores.

"Se lageó tu WiFi", dijo Samahara. "No, no se lageó. Así se haya lageado, yo no voy a repetir, payasa. Así se cumplen los retos porque yo soy una persona sincera, que en realidad, lo hace", respondió Youna, dejando clara su postura en pleno en vivo.

Luego, Youna lanzó un comentario que encendió aún más la conversación entre los usuarios que estaban conectados. Incluso aseguró que el público lo respaldaría y mencionó una posible consecuencia si ella perdía.

"Aquí está toda la gente que me va a apoyar y ahora por payasa te van a hacer perder y vas a poner una foto de nosotros dos besándonos, la vas a poner de fondo de perfil", dijo Youna. "No, bebito, me tengo que ir. Tengo que estar 10:30 en Los Olivos. Te amo", contestó Samahara. "Ya sabía, ya, está bien", cerró Youna.

En conclusión, el live dejó claro que entre Youna y Samahara aún existe una conexión emocional que no pasa desapercibida. Aunque no hay una reconciliación confirmada, la confesión en vivo encendió las redes y abrió la duda entre los seguidores: ¿renacerá el amor o solo quedará como un momento viral más de la farándula digital?