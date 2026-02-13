Edwin Guerrero elogia a Nickol Sinchi por el tema "Tú No Me Valoraste": "Le puso su sello"

La cumbia peruana sigue sumando éxitos y esta vez el foco está en Nickol Sinchi. Su interpretación del tema "Tú No Me Valoraste" viene dando que hablar entre los fans del género, y ahora recibió el respaldo público de Edwin Guerrero, quien no dudó en destacar su talento y su estilo al cantar.

Edwin Guerrero destaca el talento de Nickol Sinchi en tema

En redes sociales, Edwin Guerrero, líder y fundador de Corazón Serrano, habló con entusiasmo sobre la canción "Tú No Me Valoraste" y la forma en que Nickol Sinchi la interpretó. El músico resaltó que la cantante logró darle su propia identidad al tema, algo que el público suele valorar mucho en la cumbia.

"Ah mi Nicky Nicole cantó una canción "Tú No Me Valoraste" qué bonita, claro, es una canción muy bonita. Y Nickol le ha puesto su sello, pues, es lo que caracteriza, su bonita voz, encaja en todo, felicitaciones, su canción está muy bonita la verdad", señaló Edwin Guerrero.

Sus palabras reflejan el reconocimiento que viene ganando la cantante dentro del ambiente musical. Además, el líder musical dejó claro que sí ha seguido de cerca el desempeño del tema y que le sorprendió su buena recepción entre la gente.

"Sí está funcionando bien. está número uno en tendencia, está funcionando bien, sabemos la calidad, pues, de la de la China. Sí la he escuchado obviamente", agregó, dejando en claro que el éxito del tema no es casualidad.

El público respalda el tema en redes y plataformas

Hace unos meses, Son del Duke presentó oficialmente "Tú No Me Valoraste", interpretado por Nickol Sinchi, y desde entonces el tema ha logrado captar la atención del público cumbiambero. La canción habla de desamor y fortaleza, un mensaje que suele llegar directo al corazón de los oyentes.

Frases como "Tú no me valoraste" y "Ahora llamas llorando, pero es demasiado tarde" se han vuelto bastante compartidas en redes sociales, donde los fans usan la canción para dedicar mensajes y expresar emociones. Esto ha ayudado a que el tema se mantenga vigente y en tendencia.

Además, la fuerza de la voz de Nickol Sinchi ha sido uno de los puntos más comentados por el público. Muchos destacan que su interpretación transmite sentimiento y que eso hace que la canción se sienta más cercana y real para quienes la escuchan.

En conclusión, "Tú No Me Valoraste" se posiciona como un tema fuerte dentro de la cumbia actual. Con el respaldo de Edwin Guerrero y el apoyo del público, Nickol Sinchi sigue consolidando su presencia musical, demostrando que su voz, su estilo y su sello propio están conectando cada vez más con la gente que disfruta la cumbia en todo el país.