Nickol Sinchi se une a Son del Duke y llora con mensaje de su hijo: "Todo lo hago por mi familia"

Nickol Sinchi fue presentada como la nueva voz de Son del Duke en el programa "Esta Noche". La cantante llegó radiante, pero terminó quebrándose al escuchar un mensaje especial de su pareja e hijo, quien le recordó la motivación más grande de su vida.

Nickol Sinchi es presentada como nueva integrante de Son del Duke

Nickol Sinchi volvió a la televisión con gran emoción para ser presentada oficialmente como la nueva integrante de Son del Duke, en una noche llena de música, recuerdos y lágrimas. La cantante llegó al set de "Esta Noche" y sorprendió a todos con su talento y humildad, dejando claro que empieza una nueva etapa en su carrera musical.

En su entrada, Nickol mostró emoción desde el primer minuto. La Chola Chabuca anunció: "Señoras y señores, la nueva integrante de Son del Duke, la extraordinaria Nickol Sinchi", mientras que el animador reforzó: "Bienvenida Nickol Sinchi a Son del Duke, el orgullo leonardino".

Ella apareció cantando "Se Me Ha Perdido El Corazón" y fue recibida con aplausos. Nickol comentó a la conductora sobre su ingreso.

"Era una sorpresa... Quiero agradecer también al señor Alex Duque por pensar en mi persona para formar parte de esta fila de lujo", comentó. La Chola pidió "Hasta la raíz", y Nickol lo cantó con su sello habitual.

El repaso de su carrera y un momento que la hizo llorar

Tras su presentación, emitieron una nota especial que resumía toda su historia musical, desde que empezó a los 12 años, pasando por su exitoso paso por Corazón Serrano, hasta su etapa como solista. Ella observó atenta cada imagen de su pasado.

Nickol reconoció con nostalgia: "La verdad mucha emoción, mucha nostalgia, porque ese es un pequeño resumen de todo lo que he luchado al igual que mis compañeras". También recordó cuando hizo casting junto a Estrella pero no quedó en ese primer intento, y cómo años después ambas coincidieron en la música.

En la entrevista, la Chola Chabuca le preguntó directamente por los rumores que señalan a Thamara Gómez como la responsable de la salida de algunos integrantes de Son del Duke. Nickol no dudó en defenderla y afirmó que quienes conocen a Thamara en lo personal saben perfectamente la calidad de persona que es, más allá de lo artístico. Con ello dejó claro que no cree en versiones de conflictos internos.

Pero el momento más fuerte llegó cuando proyectaron un video de su pareja, Jorge Chapa. Segundos después, apareció su hijo Nicolás en otro clip.

"Un fuerte abrazo a la distancia de parte de Nico y de parte mía. Sabes lo orgullosos estamos de ti, eres la mejor, sigue logrando muchas cosas, te amamos mucho con todo el corazón", expresó Jorge. "Hola mamita... gracias por lo que estás haciendo por nuestra familia. Estamos muy orgullosos de ti y muy felices", comentó Nicolás.

@enriquedaniel.aq Parte 13 Nickol Sinchi presentada como nueva integrante de Son Del duke en ESTA NOCHE / ENTREVISTA ♬ sonido original - ✨EnriqueDaniel AQ✨ 🦄 🍼

Nickol no pudo contener el llanto. Con la voz entrecortada, la cantante expresó cuánto significa su familia para ella.

"Toda cosa que he venido haciendo en el transcurso de todos estos años de trabajo ha sido netamente para mis padres, mis hermanos y hace 6 años que tengo la motivación maravillosa que me regaló Dios que es mi hijo", dijo entre lágrimas y agregó: "Y Chapita yo también te amo mucho, gracias por levantarme todas las veces que me he caído".

Con esta presentación, Nickol inicia una nueva etapa con Son del Duke. Así, queda claro que la agrupación apuesta por voces reconocidas y por artistas que conectan con el público.

En conclusión, Nickol Sinchi vuelve a los escenarios más fuerte, más madura y más agradecida que nunca. Su emoción reflejó que, detrás de la artista, hay una madre, una hija y una mujer que ha luchado por cada logro. Ahora, con Son del Duke, se prepara para escribir un nuevo capítulo en su carrera, siempre motivada por su familia y por el cariño del público que la ha acompañado desde niña.