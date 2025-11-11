Nickol Sinchi sorprende al cantar junto a Son del Duke y sería su nueva integrante: "Bienvenida"

Nickol Sinchi sorprendió a todos sus seguidores al aparecer cantando junto a la agrupación Son del Duke durante una presentación en Chiclayo. La artista fue recibida entre aplausos y gritos del público, y todo parece indicar que podría estar por unirse oficialmente al grupo.

Nickol Sinchi canta con Son del Duke e ingresaría al grupo

La querida cantante Nickol Sinchi causó revuelo al aparecer en un concierto de Son del Duke en Chiclayo, donde fue recibida con aplausos y cariño por parte del público. Su presencia en el escenario despertó los rumores de que podría ser la nueva integrante del grupo norteño.

Durante el show, el animador la presentó con una frase que no pasó desapercibida: "Bienvenida Nickol a Chiclayo, Son del Duke". Inmediatamente, la cantante subió al escenario entre ovaciones, abrazó a los integrantes de la agrupación y saludó al público con un emotivo: "Buenas noches".

Nickol derrochó talento al interpretar "Mix Llorarás: Lágrima Por Lágrima / Llorarás / Se Me Ha Perdido El Corazón", uno de los temas más emblemáticos del repertorio de Son del Duke. Su voz, su carisma y su conexión con el público recordaron por qué es una de las artistas más queridas de la cumbia peruana.

Los asistentes corearon la canción de principio a fin, mientras ella disfrutaba del momento con una sonrisa que lo decía todo. Y no fue la única presentación. Hace unos días, en Sullana (Piura), también subió al escenario con el grupo para cantar el mismo tema, reforzando los rumores de una colaboración más formal.

Las pistas que encendieron los rumores

En las redes oficiales de Son del Duke, se compartió un video promocionando su presentación en La Peña Show El Duque. En el clip, se ve a una mujer con abrigo negro subiendo al bus de la agrupación, a quien muchos seguidores identificaron rápidamente como Nickol Sinchi.

Por si fuera poco, la cantante también publicó una historia en Instagram tras presentarse con Son del Duke. En el video aparece junto comunicador Smith Cancino, quien no dudó en preguntarle por su visita a Chiclayo.

"Adivinen con quién estoy", dijo Smith al iniciar el video. "Hola", respondió sonriente Nickol. "¿Cómo te sientes aquí en Chiclayo?", le consultó. "Muy bien, la verdad. Siempre me ha gustado Chiclayo. He venido continuamente cuando era soltera y me gustaba mucho, la verdad. Me siento feliz de retornar a Chiclayo", confesó la cantante con total naturalidad.

Nickol se mostró encantada con el cariño del público y contó que disfrutó mucho la presentación. Ante el comentario del comunicador, quien bromeó con que no sería su última visita, la artista soltó una frase que encendió las alarmas de todos los fans.

11.11.25 | Nickol Sinchi se pronuncia tras presentarse con Son del Duke en Chiclayo. ¿Será su nueva integrante? Fuente: Instagram de Nickol Sinchi pic.twitter.com/skmnQlbbQW — @ghelanma (@ghelanma) November 11, 2025

"(¿Qué tal te ha recibido la gente aquí en la Peña del Son del Duke?) Ay, muy bonito. Es la primera vez que estoy aquí en la Peña y la he pasado genial", dijo Nickol. "(Y por lo visto no la última) Aquí vamos a estar mucho tiempo para chuparnos la plata", expresó la cantante.

En conclusión, Nickol Sinchi no ha confirmado oficialmente si se unirá a Son del Duke, sus últimas apariciones junto al grupo han generado ilusión entre sus seguidores de que podría hacerlo. Su regreso a los escenarios con una banda tan popular en el norte del país podría marcar una nueva etapa en su carrera musical.