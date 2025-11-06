Nickol Sinchi apareció cantando en el escenario de Son del Duke ¿Podría ser la nueva integrante?

Son del Duke ha pasado por momentos muy complicados tras la salida de cuatro integrantes de su delantera musical, pero tuvo el ingreso de la talentosa Estrella Torres. Ahora, parece que Nickol Sinchi podría ser la siguiente en ingresar tras cantar junto a ellos en un concierto.

Nickol Sinchi cantando con Son del Duke

El pasado 4 de noviembre, Son de Duke estuvo presente en el 114 aniversario de Sullana y tuvieron a Nickol Sinchi como invitada especial. La joven cantante inició como solista hace dos años desde que anunció su salida de Corazón Serrano y en esta ocasión, subió al escenario para interpretar la canción "Se me ha perdido un corazón".

La participación de la joven cantante no pasó desapercibido para los seguidores y su presentación se convirtió en viral en todas las redes sociales. Además, se inició el rumor de un posible ingreso de la exintegrante de Corazón Serrano a Son del Duke.

Se pronuncia

Es así como el 5 de noviembre, Nickol Sinchi tuvo varios comentarios sobre su participación en Sullana con el grupo de cumbia. Ante la presión de un posible ingreso, decidió responder de la manera más sincera ante los fans, ya que algunos la cuestionaron por supuestamente no ser una persona de 'palabra' por cantar en otro grupo.

"Yo no descarto a nadie ni a nada, nunca he dicho nunca porque la vida da muchas vueltas (...) Yo soy 'corazonlover' siempre y el hecho de que esté cantando en algún otro grupo no me quita eso", expresó la joven en una transmisión contando que tiene una buena relación con Edwin Guerrero.

Así mismo, señaló que plantea continuar con su carrera como solista para así tener más tiempo con su familia. Aunque no descarta nada en su futuro y puede que ingrese a un grupo de cumbia muy pronto.

@enriquedaniel.aq Nickol Sinchi aclarando muchas dudas si ingresara a Son del Duke o Corazón Serran0 algún momento ♬ sonido original - ✨EnriqueDaniel AQ✨ 🦄 🍼

Son del Duke busca más voces

En una transmisión de Thamara Gómez y Estrella Torres revelando que todavía habría un ingreso más a la delantera musical. Es así como se deslizó el nombre de una joven llamada Rosario Vílchez y también, Nickol.

De esta manera, las alarmas se encendieron sobre un posible ingreso de Nickol Sinchi a Son del Duke, una artista con una amplia trayectoria y un talento indiscutible. Por el momento, la joven descarta que deje su carrera como solista, pero el grupo de cumbia la estaría teniendo como una posible voz que pueda estar en su delantera.