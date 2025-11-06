RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Cumbia

¡Sorprendió!

Nickol Sinchi apareció cantando en el escenario de Son del Duke ¿Podría ser la nueva integrante?

Por medio de las redes, Nickol Sinchi se volvió viral luego que apareciera cantando "Se me ha perdido un corazón" en el escenario de Son del Duke en Sullana.

Nickol Sinchi apareció cantando en el escenario de Son del Duke
Nickol Sinchi apareció cantando en el escenario de Son del Duke (Composición Karibeña)
06/11/2025

Son del Duke ha pasado por momentos muy complicados tras la salida de cuatro integrantes de su delantera musical, pero tuvo el ingreso de la talentosa Estrella Torres. Ahora, parece que Nickol Sinchi podría ser la siguiente en ingresar tras cantar junto a ellos en un concierto. 

Nickol Sinchi cantando con Son del Duke

El pasado 4 de noviembre, Son de Duke estuvo presente en el 114 aniversario de Sullana y tuvieron a Nickol Sinchi como invitada especial. La joven cantante inició como solista hace dos años desde que anunció su salida de Corazón Serrano y en esta ocasión, subió al escenario para interpretar la canción "Se me ha perdido un corazón".

La participación de la joven cantante no pasó desapercibido para los seguidores y su presentación se convirtió en viral en todas las redes sociales. Además, se inició el rumor de un posible ingreso de la exintegrante de Corazón Serrano a Son del Duke

Se pronuncia

Es así como el 5 de noviembre, Nickol Sinchi tuvo varios comentarios sobre su participación en Sullana con el grupo de cumbia. Ante la presión de un posible ingreso, decidió responder de la manera más sincera ante los fans, ya que algunos la cuestionaron por supuestamente no ser una persona de 'palabra' por cantar en otro grupo.

"Yo no descarto a nadie ni a nada, nunca he dicho nunca porque la vida da muchas vueltas (...) Yo soy 'corazonlover' siempre y el hecho de que esté cantando en algún otro grupo no me quita eso", expresó la joven en una transmisión contando que tiene una buena relación con Edwin Guerrero

Así mismo, señaló que plantea continuar con su carrera como solista para así tener más tiempo con su familia. Aunque no descarta nada en su futuro y puede que ingrese a un grupo de cumbia muy pronto. 

Estrella Torres confirma que lanzará una nueva canción con Son del Duke: "Estén atentos"
Lee también

Estrella Torres confirma que lanzará una nueva canción con Son del Duke: "Estén atentos"

@enriquedaniel.aq

Nickol Sinchi aclarando muchas dudas si ingresara a Son del Duke o Corazón Serran0 algún momento

♬ sonido original - ✨EnriqueDaniel AQ✨ 🦄 🍼

Son del Duke busca más voces

En una transmisión de Thamara Gómez y Estrella Torres revelando que todavía habría un ingreso más a la delantera musical. Es así como se deslizó el nombre de una joven llamada Rosario Vílchez y también, Nickol. 

De esta manera, las alarmas se encendieron sobre un posible ingreso de Nickol Sinchi a Son del Duke, una artista con una amplia trayectoria y un talento indiscutible. Por el momento, la joven descarta que deje su carrera como solista, pero el grupo de cumbia la estaría teniendo como una posible voz que pueda estar en su delantera. 

Temas relacionados cantando concierto Nickol Sinchi nueva integrante son del duke

Siga leyendo

Lo Más leído

Mánager de Son del Duke sobre la salida de varios cantantes: "De la noche a la mañana ya hay orquesta"

¿Indirecta? Pamela López disfruta de viaje con Paul Michael y lanza mensaje: "Con los verdaderos Cueva"

Ana Siucho habría mandado una fuerte indirecta a Edison Flores: "Solo tienes una oportunidad"

Daniela Darcourt tras separarse de Waldir Felipa: "Lo elegiría 50 mil millones de veces más"

Pamela López tiene peculiar reacción al ver la imagen de Christian Cueva: ¿Habló de él?

últimas noticias
Karibeña