Cumbia

Estrella Torres confirma que lanzará una nueva canción con Son del Duke: "Estén atentos"

Por medio de sus redes, Estrella Torres sorprendió a sus seguidores al revelar que viene preparando un nuevo tema con Son del Duke.

05/11/2025

Hace unos días, Son del Duke anunció el ingreso de Estrella Torres a su delantera musical tras la salida masiva de tres de sus vocalistas. Ahora, la nueva voz de la agrupación anunció que se viene preparando un nuevo éxito. 

Son del Duke sacará nuevo tema con Estrella

Tras sus primeras presentaciones con Son del Duke, Estrella Torres ha contado la gran emoción que siente por ingresar en un grupo con varios talentos y reencontrarse con Thamara. Luego, estuvo respondiendo algunas preguntas de su público en sus redes sociales y le consultaron si viene un nuevo tema musical en su voz. 

Es así como Estrella Torres confirmó que se viene un nuevo tema en su voz emocionando a sus fans: "Sí, así es. Se viene una nueva canción con Son del Duke, estén atentos".

Después, reveló que se lleva bien con todas las integrantes tras su reciente ingreso. Señaló el gran talento que tienen cada uno de los integrantes del grupo de cumbia elogiando principalmente a las vocalistas

"Todas son espectaculares, con Thamara he compartido escenario muchos años y en diferentes agrupaciones. Ahora, quien me recibió con los brazos abiertos también Jennifer y Alondra, unas chicas espectaculares, una linda vibra, muy talentosísimas además de muy carismáticas. Yo sé que van a seguir apoyando a Son del Duke porque hay bastante talento", agregó. 

Cumplirá con sus contratos como solista

El ingreso de Estrella Torres fue totalmente repentino tras la salida de tres integrantes de Son del Duke. Como se recuerda, la artista estaba como solista y afirmó que continuará con sus presentaciones ya programadas respetando sus contratos anteriores. Por ello, es probable que la pareja de Kevin Salas se estaría ausentando de algunas presentaciones para cumplir sus trabajos. 

"Aún tengo mis presentaciones como solista y tengo que cumplir. Ustedes saben cómo soy, responsable en todo, tengo que cumplir con mis amigos que son empresarios que siempre me contratan, gracias a ellos tengo chamba desde hace muchos años. Han apostado por mí, así que este fin de semana me encuentro en Huancayo y La Merced cumpliéndoles como solista", dijo.

De esta manera, Estrella Torres ha contado la gran emoción que siente por formar parte de Son del Duke y al parecer, se lleva muy bien con el resto de integrantes. Además, afirmó que se vienen muchas sorpresas con el grupo de cumbia como el pronto lanzamiento de un nuevo tema en su voz. 

