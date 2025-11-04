Exintegrantes de Son del Duke se unen a grupo de cumbia Amor Rebelde: "La espera acabó"

Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y el popular animador 'El Santeño' sorprendieron a sus seguidores al anunciar que ahora forman parte de Amor Rebelde. La noticia causó revuelo en redes sociales, pues todos ellos formaron parte de Son del Duke, una de las agrupaciones más conocidas del sur del país.

Exintegrantes de Son del Duke ahora en Amor Rebelde

Tras su salida de Son del Duke, los artistas Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y el animador 'El Santeño' sorprendieron al público al presentar su nueva agrupación de cumbia llamada Amor Rebelde. Este proyecto promete conquistar los escenarios del Perú con ritmo, energía y unión.

El anuncio se hizo oficial en redes sociales, donde los músicos compartieron sus primeras fotos y videos bajo el nuevo nombre. Con un mensaje directo y emotivo, dejaron clara su nueva etapa.

"La espera acabó, no somos una marca, somos una familia. Una nueva historia donde reine el respeto y prevalezca la dignidad", se lee en su publicación.

La cantante Ale Seijas, conocida por su carisma en los escenarios, reapareció sonriente junto a sus excompañeros en una sesión de fotos donde mostraron la nueva imagen del grupo. A ella se suman Paola Rubio, Kassandra Chanamé y el animador 'El Santeño', figuras muy queridas por el público del sur, que ahora vuelven con una propuesta más personal, centrada en la música y en el respeto mutuo.

Amor Rebelde ya tiene fechas confirmadas

El nuevo grupo no perdió el tiempo y ya anunció sus primeras presentaciones oficiales. Su gran debut será el sábado 8 de noviembre en Camaná, como parte del 486° aniversario de la ciudad, donde compartirán escenario con otras reconocidas orquestas.

Al día siguiente, el domingo 9 de noviembre, Amor Rebelde se presentará en el Complejo Arequipa para celebrar el 33° aniversario de Alto Selva Alegre, prometiendo un show cargado de energía y buena cumbia.

"Siempre es un honor volver a Arequipa", escribió la agrupación en su cuenta de TikTok, donde también publicaron clips de ensayo y mensajes para sus fanáticos.

Un nuevo comienzo con sabor a cumbia

En sus primeros videos, se ve a Ale Seijas, Paola Rubio y Kassandra Chanamé bailando durante una sesión fotográfica, acompañadas por el carismático animador 'El Santeño', quien destacó la unión que ahora los caracteriza.

La descripción del perfil oficial de TikTok dice: "Orgullosamente peruanos. Amor Rebelde Oficial te hace sentir el ritmo con 'chúpate la plata'", una frase que recuerda su paso por Son del Duke, pero con un nuevo enfoque musical.

La agrupación también cuenta con nuevos integrantes como Alejandra Guerrero, Andy Saucedo y Eddie Pezo, quienes se suman para aportar frescura y talento al grupo. Con una propuesta renovada, un mensaje de unión y el compromiso de dejar atrás las polémicas, Amor Rebelde inicia su camino con fuerza.

En conclusión, Amor Rebelde marca el inicio de una nueva etapa para Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y 'El Santeño', quienes apuestan por un proyecto tras renunciar a Son del Duke. Con una imagen renovada, nuevas voces y presentaciones confirmadas, la agrupación busca conquistar al público del sur.