'El Santeño' y Kassandra Chanamé anuncian su salida de Son del Duke: "Para priorizar nuestro bienestar"

El animador Jairo Campos, conocido como 'El Santeño', y la cantante Kassandra Chanamé anunciaron su salida de la agrupación Son del Duke, sorprendiendo a todos sus seguidores. Ambos comunicaron la noticia a través de sus redes sociales, dejando en claro que su decisión fue por su salud y bienestar.

La orquesta Son del Duke vuelve a estar en el ojo público luego de que dos de sus integrantes, Jairo Campos 'El Santeño' y Kassandra Chanamé, anunciaran su salida con dos horas de diferencia. Cada uno compartió sentidos comunicados en redes sociales en los que agradecieron al público por el apoyo.

El primero en hacerlo fue 'El Santeño', quien la noche del 28 de octubre publicó un mensaje donde confirmó que deja la agrupación tras dos años de trabajo como animador. Su anuncio generó sorpresa entre los seguidores de la orquesta.

"Quiero comunicar que, desde hoy, dejo de pertenecer a la orquesta Son del Duke. Gracias, fueron dos años de experiencias, alegrías, penas y diversión", escribió el animador, que se ganó el cariño del público por su carisma en los escenarios.

El popular artista aprovechó para agradecer a sus compañeros y a su público, aunque dejó una frase que dio que hablar. Cerró su comunicado prometiendo que pronto habrá noticias sobre su nuevo camino musical.

"Agradezco a todos mis compañeros de Son del Duke, menos a uno. Agradezco a mi público por el cariño y el respaldo que siempre me brindaron. Muchas gracias, bendiciones y que sigan los éxitos", señaló. "Pronto, novedades para que todo el Perú y el mundo sigan chupándose la plata", concluyó 'El Santeño' entre risas.

Kassandra también se despide

Horas después, en la madrugada del 29 de octubre, la cantante Kassandra Chanamé también se despidió del grupo, donde permaneció por más de seis meses. A través de un extenso mensaje, dejó ver que su salida no fue fácil y que dentro de la orquesta no todo era como se mostraba.

"Fueron meses de muchas experiencias, algunas buenas y otras no tanto. No todo lo que se ve desde fuera refleja lo que realmente se vive dentro. Aprendí mucho, sobre todo a reconocer mi propio valor y a no permitir que se menosprecie el esfuerzo, la entrega ni el talento de una persona", expresó la artista.

Además, Kassandra reveló que tomó la decisión pensando en su salud y tranquilidad. La cantante aseguró que llega a esta decisión luego de un proceso de reflexión personal y con la convicción de priorizarse a sí misma.

"Hoy decido dar un paso al costado para priorizar mi bienestar emocional, mi salud y mi tranquilidad. Hay cosas que simplemente ya no se pueden seguir tolerando", agregó con firmeza.

La joven vocalista también tuvo palabras de cariño para sus fans, quienes siempre la apoyaron en cada presentación. Finalmente, Kassandra cerró su comunicado con una frase esperanzadora

"Gracias infinitas a mi público, que siempre me acompañó con cariño y energía sincera. Ustedes fueron la verdadera razón para seguir cada día, incluso en los momentos más difíciles. Se vienen nuevos comienzos, con la libertad y la paz que tanto necesitaba", se lee.

Nuevos cambios en la agrupación

Cabe mencionar que hace pocos días, Ale Seijas también anunció su salida de Son del Duke, generando preocupación entre los seguidores de la orquesta. Con la partida de El Santeño y Kassandra, ya son tres bajas en menos de una semana, algo que sin duda marca una nueva etapa para el grupo.

En conclusión, Jairo Campos "El Santeño" y Kassandra Chanamé anunciaron su salida de Son del Duke. Ambos artistas decidieron alejarse por motivos personales y emocionales, dejando entrever que dentro del grupo existían tensiones internas. Con tres bajas en menos de una semana, la agrupación atraviesa un periodo de cambios importantes.