Lesly Castillo celebra cumpleaños de su hija con fiestón de lujo de casi S/80 mil: "Mi esposo me engríe"

¡De lujo total! La exmodelo Lesly Castillo sorprendió al celebrar el cumpleaños número 4 de su hija Chiara con una fiesta valorada en cerca de 80 mil soles. La celebración, realizada en un exclusivo hotel de Arequipa, fue toda una matiné de ensueño, con temática de ballet, decoración de cuento y muchos detalles personalizados.

Lesly Castillo hace fiesta de casi S/80 mil por cumple de su hija

La exmodelo y conductora Lesly Castillo volvió a llamar la atención de todos tras organizar un cumpleaños de ensueño para su hija Chiara, quien acaba de cumplir 4 años. La exmodelo celebró a lo grande en un exclusivo hotel de Arequipa, donde no faltó ningún detalle: decoración de cuento, comida, música y una temática inspirada en el ballet.

La fiesta, según el programa "Magaly TV: La Firme", habría costado entre 70 y 80 mil soles. La propia Lesly confesó que se encargó de organizar cada detalle.

"La encargada de todo, de todo lo que puedas ver, soy yo. Los gastos los paga mi esposo, y él siempre, aparte de que me engríe, yo solo digo: 'Mira, se va a hacer esto, esto, esto'", contó la también exconductora entre risas.

Sin canjes ni auspiciadores. A diferencia de otras figuras del espectáculo, Lesly dejó bien claro que no recurrió a canjes publicitarios ni colaboraciones pagadas. Todo salió del bolsillo de su esposo, el empresario minero Albert Mota, con quien vive hace años en la Ciudad Blanca.

"En total yo asumo que por los menos habrá gastado sus 70, 80. En mí se ha gastado 22 mil con todos los extras... No ha escatimado gastos. Yo le dije: 'Leslie, yo no trabajo con canje', y ella respondió: 'Yo tampoco'", comentó una de las organizadoras del evento.

Y vaya que se notó, porque cada rincón del lugar parecía sacado de un cuento de hadas. El evento se realizó en el hotel BTH de Sabandía, uno de los más lujosos de Arequipa, rodeado de jardines, un lago y amplios espacios que se llenaron de color y alegría. Lesly explicó que la idea del ballet fue suya y que se inspiró en una celebración extranjera.

"Decidí hacer la temática de ballet. Este cumpleaños me lo copié exactamente de un país lejano, muy lejano, de Rusia. Vi todo y me encantó, y traté de hacerlo lo más parecido posible", reveló emocionada.

Un amor que se nota

La recordada exparticipante de "Bienvenida la tarde" también aprovechó para hablar de su esposo, con quien lleva una vida tranquila lejos de los escándalos limeños. Y aunque a Albert no le gusta aparecer en cámaras, Lesly confesó que él la apoya en todo.

"A él no le gustan las cámaras, él prefiere evitarlas. Es todo lo contrario a mí. Así él me quiere, él me acepta... Yo ya no soy la Lesly de antes. De verdad sí he cambiado totalmente de vida. Le doy gracias a Dios porque me ha tocado un buen esposo y no me es infiel. Está siempre conmigo. Estoy súper bendecida. Yo creo que los hombres, cuando te aman, lo demuestran, contó.

Una fiesta para recordar. El cumpleaños tuvo todo tipo de atracciones: zona de juegos, inflables, carritos de snacks, una mesa de postres, bufet con parrilla y anticuchos, y hasta un cuarteto de cuerdas para ambientar las presentaciones de ballet. Los niños se llevaron mochilas, tomatodos y cajitas musicales como recuerdo.

De acuerdo con los cálculos de los proveedores, el toldo habría costado cerca de 18 mil soles, la decoración unos 22 mil y el alquiler del hotel alrededor de 7 mil soles. A eso se suman los carritos de comida y snacks, que bordeaban los 5 mil soles. En total, los gastos habrían costado cerca de 80 mil soles, monto que Leslie cubrió por completo sin recurrir al tan comentado "canje".

"Esta fiesta la hemos hecho con todo el amor del mundo", aseguró Lesly, quien lució radiante en todo momento.

En conclusión, Lesly Castillo demostró que cuando se trata de su familia, no escatima en gastos ni cariño. Y aunque muchos quedaron boquiabiertos con el lujo del evento de casi 80 mil soles, la exmodelo dejó en claro que para ella, ver feliz a su hija no tiene precio.