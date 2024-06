Álvaro Stoll y su sorprendente revelación sobre 'Bienvenida la Tarde': "No nos daban ni agua"

'Bienvenida la tarde' se destacó como uno de los programas de competencia más divertidos en la televisión peruana, dejando una marca única en toda una generación. En una época dominada por 'Combate' y 'Esto es guerra', este programa, liderado por Laura Huarcayo junto a la 'Carlota' y el 'Niño Alfredito', cautivó a una gran audiencia debido a sus entretenidas competencias y del humor característico de sus participantes.

No obstante, la historia detrás de cámaras habría sido distinta, pues uno de los exintegrantes del programa dio una contundente revelación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Álvaro Stoll revel maltrato laboral en Bienvenida la Tarde

El cantante Álvaro Stoll ha generado interés mediático al revelar los abusos que experimentó junto a sus colegas en el extinto programa "Bienvenida la tarde", el cual había conquistado el afecto del público gracias al carisma y la diversión de sus participantes, sin sospechar lo que se escondía detrás de escena.

El miembro de 'Hermanos Yaipén' participó en una entrevista en el podcast de 'Chiquiwilo', durante la cual rememoraron su participación en el programa "Bienvenida la tarde". Resultó sorprendente descubrir que sus recuerdos sobre la producción del programa de realidad no fueron positivos, ya que mencionó haber sufrido maltrato laboral.

"En ese programa le pusimos alma, corazón y vida, porque parecía aquí, que no nos daban ni agua. De verdad, por eso es que todo el mundo se empezó a ir porque obviamente era un maltrato laboral, prácticamente", contó Álvaro Stoll, quien dejó con la 'boca abierta' a su entrevistador.

Incluso, el exchico reality señaló que por eso se fueron poco a poco: "El primero que se fue era el Niño Alfredito, el segundo que se fue era Laura Huarcayo y Carlos Vílchez, se fueron porque no querían darnos nada, pero en realidad era así, nos trataban mal, por eso el programa 'chaufa', pero la gente quería que siga", dijo.

¿Por qué se fue Laura Huarcayo del programa?

Hace algunos meses, Laura Huarcayo decidió hablar públicamente sobre su salida de la conducción del reality, explicando que su elección se debió a su deseo de dedicar más tiempo a su familia, ya que sentía que no les estaba dando suficiente atención.

"Había un tema sobre mi hija. (...) yo no pude recogerla del colegio, ni compartir una fiesta infantil porque salíamos de noche. Me demoré dos años en tomar la decisión porque me parecía injusto para mi hija que no comparta tiempo conmigo, son cosas tan necesarias para su formación", señaló a Carlos Vílchez.