Lesly Castillo revela el motivo tras el fin de su amistad con Génesis Tapia ¿Le debe dinero?

Lesly Castillo, conocida figura pública, se ha mantenido apartada de la farándula peruana. Sin embargo, a través de sus redes sociales, ha mostrado que está enfocada en su familia y en realizar obras sociales en Arequipa, ciudad en la que reside desde hace varios años. Recientemente, la influencer volvió a ser tema de conversación al revelar que se distanció definitivamente de Génesis Tapia debido a que esta última no le devolvió un préstamo que le había hecho en el pasado.

Estas declaraciones de la ex modelo no pasaron desapercibidas por los usuarios, quienes rápidamente reaccionaron. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Lesly Castillo lleva un estilo de vida de lujo y alto costo gracias a su esposo, Albert Motta, un destacado empresario en el sector minero y con inversiones en el área inmobiliaria. Sin embargo, pocos estaban al tanto de que la ex chica reality le había prestado una suma considerable de dinero a Génesis Tapia.

"Tres mil soles me debía, me pidió prestado. Me abonó una partecita, 200 soles, otros 200 soles, y nunca pagó" , explicó. La exmodelo fue directa al señalar que, a su parecer, la bailarina pelirroja ha mantenido un patrón de mentiras a lo largo de los años. "¿Qué puedo esperar de Génesis Tapia? Si ha sido una persona que todo el tiempo ha mentido... No puedes ser mentirosa de vieja", declaró.

"Toda la gente que me conoce, reporteros, amigos de la farándula, saben que siempre he vivido yo sola. Una cosa es que haya ido a su departamento... unas horas. La última vez que dije que ella me debía dinero, ella salió a hablar que me había dado de comer. ¿Cuándo miércoles me ha dado de comer esa mujer?", acotó.