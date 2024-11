Ale Ventura cansada de que le pregunten sobre matrimonio con el Gato Cuba: "Harta me tienen"

Por medio de las redes sociales, la pareja Ale Venturo y Rodrigo 'Gato' Cuba realizaron una transmisión en vivo que desencajo a muchos fanáticos por la relación que tendrían. Entre ello, la empresario habrán mencionado estar cansada de las constantes preguntas de cuándo contraerán matrimonio.

Desde que Ale Venturo y el Gato Cuba iniciaron su relación sentimental, muchos pensaron que no sería una relación muy estable tras el polémico fin de su romance del futbolista con su exesposa Melissa Paredes. Aún así, hicieron caso omiso y ya se acercan a cumplir tres años de amor junto a su pequeña hija que tuvieron juntos.

Hace unos días, la parejita realizó una transmisión en vivo donde se dijeron muchas cosas sobre el matrimonio, futuros hijos y más. Ante ello, los usuarios notaron cierta distancia entre ellos, por no ser tan compatibles al parecer. Por su parte, Ale Venturo expresó no querer casarse, pero si tener la posibilidad de ser madre otra vez.

"Lo del bebé lo he dicho, yo si quisiera, pero obviamente es gasto, pero no sé... no me cierro a posibilidades espero que algún día pueda tener", expresó la empresaria.