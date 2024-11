Expareja de futbolista de la Selección Peruana lo acusa de infiel: "No me busques nunca más"

¡Un nuevo escándalo sacude al mundo del fútbol! Un jugador de la selección peruana, actualmente en el extranjero, ha sido acusado de infidelidad por su expareja, Débora Goytizolo, quien ha compartido pruebas de su engaño. La mujer, muy dolida, dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

Débora Goytizolo, visiblemente afectada, compartió su experiencia en Instagram. "Me fue infiel con una chica en el país donde está (...) conmigo se acabó todo, suerte y espero que no me busques nunca más", afirmó, dejando claro que ya no quiere tener nada que ver con Arón. Su mensaje fue directo y contundente, mostrando que no se guardará nada sobre su decepción.