Josetty Hurtado no se presentó a citación de Fiscalía y se quedó en EE.UU.: "No sabemos qué testificar"

Josetty Hurtado, hija del popular presentador Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín', ha tomado una decisión sorprendente al no presentarse a la citación de la Fiscalía en Perú. Esto sucede en medio de las investigaciones que enfrenta su padre, quien se encuentra en prisión en San Juan de Lurigancho, acusado de delitos graves como lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias.

La influencer Josetty Hurtado debía asistir a la Fiscalía el pasado 31 de octubre, pues decidió quedarse en Estados Unidos, donde celebró Halloween con su pareja, Jesse Davis, y su hermana, Génnesis.

En lugar de acudir a la cita legal, Josetty compartió en sus redes sociales imágenes de su celebración de Halloween, lo que ha generado críticas y especulaciones sobre su compromiso con la situación legal de su familia.

El abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, se pronunció sobre la ausencia de Josetty y confirmó que decidió no asistir a la convocatoria.

"Yo soy su asesor legal y he pedido a la Fiscalía que aclare los motivos por los cuales la convocan. No sabemos sobre qué vamos a testificar", explicó Riera, subrayando que todavía no se tienen claros los detalles del proceso.