Marcelo Tinelli elogia el talento de Doña Martha, mamá de Milett Figueroa: "Me encantó"

La artista Milett Figueroa tiene una relación sentimental con el reconocido conductor argentino Marcelo Tinelli. Quien se encuentra muy feliz por la relación es la madre de la peruana, Doña Martha Valcárcel, quien se encuentra como jurado de un concurso de canto en programa de tv y recibió las felicitaciones de su yerno.

Doña Martha Valcárcel ha ingresado al programa de 'América Hoy' como jurado en un concurso de canto. La madre de Milett Figueroa sorprendió con su talento en el canto con su gran voz, que llegó hasta Argentina y le encantó a Marcelo Tinnelli. El reconocido argentino expresó unas bellas palabras a su suegra con mucho cariño.

"Hola, mi suegra hermosa. Bueno, acá Marcelo desde Buenos Aires, te quería mandar un beso grande, grande, grande. Te felicito por estar en 'Mira Quién Canta Hoy', me encanta que estés como jurado. Te escuché cantar el otro día, la rompés. Realmente cantas muy, pero muy bien me encantó lo que vi" , expresó.

Luego, el yerno de Doña Martha felicitó al programa por elegir a la mamá de su pareja. Incluso, comentó que ahora en la familia hay dos grandes jurados con mucho talento, Milett Figueroa y la señora Martha Valcárcel.

Milett Figueroa y su mamá

Finalmente, el artista argentino expresó que se encuentra muy feliz de la noticia desde que su pareja Milett Figueroa le contó y la estuvo viendo por todos lados, en todos los medios. Así mismo, expresó poder verla pronto.

"Quería decirte que me pone muy, pero muy feliz cuando me enteré, cuando me contó Milett, cuando te vi en todos lados. Bueno, te amo, sabes lo que te quiero y te extraño. Hace mucho que no nos veamos, así que ojalá que nos veamos pronto, ya sea ahí en Lima o acá en Buenos Aires. Bueno, todo mi amor, siempre, siempre, siempre, un beso gigante, chau mi amor, te amo", finalizó.