Ale Fuller reflexiona sobre su futuro tras ruptura con Francesco Balbi: "Ya no sé si quiero casarme"

La actriz Ale Fuller se abrió sobre su reciente ruptura con Francesco Balbi, donde compartió cómo esta experiencia ha cambiado su perspectiva sobre el matrimonio y la familia. En una sincera conversación, Ale admitió que ya no se ve casándose ni formando una familia.

Ale, conocida por su carisma y presencia en la televisión, explicó que su relación con Francesco terminó de manera difícil.

"Ay, Dios mío, yo ya no sé si me quiero casar de verdad" , dijo Fuller, mostrando su desilusión. Después de un año lleno de desafíos, la actriz admitió que nunca soñó con el matrimonio ni con tener hijos.

"Me atrevería a decir que me siento muy desconectada hoy a la idea de casarme. Igual soy consciente que nunca fui la niña que soñó casarse. Nunca soñé con el matrimonio, nunca soñé tampoco con tener hijos. Para mí el sentido de justamente el matrimonio, tener hijos, hacer una familia, formarla, me hace sentido con la persona correcta. No es un sueño que yo tengo a nivel personal, más sí es un sueño que puedo construir si la persona llega. Va más por ahí", mencionó.