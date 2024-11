Shirley Arica revela que le gustaría hacer un trío con dos hombres: "Es una de mis fantasías"

Shirley Arica siempre se ha caracterizado por ser una figura muy controversial dentro de la farándula peruana, y esta vez sorprendió al confesar en un podcast que una de sus mayores fantasías íntimas es realizar un trío con dos hombres. ¿Dijo con quiénes sería?

Shirley Arica se destapa

La modelo se presentó en el podcast 'Tiempo muerto', conducido por Giancarlo 'Flaco' Granda, y abordó diversos temas, desde su niñez, su paso por diversos realities de competencia y sus proyectos a futuro.

Al inicio de la entrevista, fue consultada sobre la vez que ingresó a un hotel para dormir con Gabriela Herrera y un hombre. La modelo aseguró que no hizo nada peculiar ese día y solo decidió pasar la noche fuera de casa, ya que estaba cansada y no quería que su hija la viera llegando de madrugada.

Sin embargo, indicó que las personas siempre son mal pensadas e incluso sugirieron que había ingresado al hotel con esas dos personas para hacer un trío, lo cual descartó tajantemente, aunque reveló que sí le gustaría cumplir ese deseo.

"La gente empezó a decir 'van a hacer un trío'. Yo nunca he hecho un trío todavía. (¿Lo harías?) Sí, a estas alturas de mi vida, sí. Es una de mis fantasías y con dos hombres ", explicó.

Enseguida, aclaró que esta es una de sus fantasías más íntimas, pero que hasta el momento no se ha presentado la oportunidad de cumplirla.

Shirley descarta haber estado con Cueva

Hace unos meses, en Magaly TV, La Firme, Pamela López reveló una conversación en la que se mencionaba a la conocida "Chica Realidad", quien habría mantenido una relación cercana con Christian Cueva. Sin embargo, Shirley Arica decidió hablar sin filtro sobre la supuesta relación que se dice que tuvo con el jugador.

"No iba a pronunciarme sobre este tema, pero lo hago por aquí, por novena vez... En su momento aclaré lo que había que aclarar, pero vuelvo y repito para las personas a quienes no les quedó claro, porque ayer salió una lista en la cual aparece mi apellido nuevamente con alguien con quien no tuve nada", dijo Shirley.

La influencer recalcó que lamenta que no hayan sacado al aire el fragmento donde, en el programa El Valor de la Verdad, reveló que no tuvo nada que ver con Christian Cueva.

"No tuve nada con él porque no me gustó en su momento y menos me va a gustar ahora", aseguró Shirley Arica, descartando cualquier tipo de vínculo con el futbolista, quien sí fue infiel a su esposa en diversas oportunidades.