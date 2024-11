Querida influencer pierde la vida tras larga batalla contra el cáncer: Ella misma 'anunció' su muerte

La comunidad de influencers y TikTokers está de luto luego de que la reconocida creadora de contenidos Bella Bradford muriera tras perder la batalla contra el cáncer. Según se informó, Bella falleció hace unas semanas, pero apenas se ha comunicado su muerte con un video que ella misma grabó a modo de despedida.

El emotivo video de Bella

Hace unos días, la familia de Bradford compartió un video en TikTok donde la influencer de 24 años se despedía de toda su comunidad en redes sociales. El clip, de más de 11 minutos, iniciaba con Bella informando que había perdido su batalla contra el cáncer.

"Estoy muy triste por hacer este video. Como todos sabemos, tengo cáncer terminal y, lamentablemente, mi vida ya llegó a su fin y fallecí", expresó Bella.

El video que Bella eligió para despedirse de sus seguidores tenía el formato Get Ready With Me (alístate conmigo, en español), ya que durante todo el tiempo que estuvo creando contenido siempre destacó por hacer videos relacionados con la moda, skincare y cuidado personal.

En la descripción del video se confirmó que Bella había dejado este mundo, y su familia agradeció a sus fanáticos por acompañarla durante el tiempo que combatió el cáncer.

" Bella falleció en paz, rodeada de las personas que más quería, el martes 15 de octubre. Gracias por todo su apoyo y amor a lo largo del camino; ningún acto de bondad fue en vano con ella, estuvo eternamente agradecida", agregaron en la descripción del video.

@bellabradford0 Bella's final get ready with me 💛 here's a message she wrote: Thank you for all your love and support throughout my final stages of life, I am so grateful. Filming these videos truly brought me a sense of puropse in my final few months and also connected me with a very kind community of people. I wish you all a beautiful life and please remeber to live each day with as much significance as the next. What a privilege it is to grow old. Thank you for allowing me to be myself on this platform, I really felt excited each day to jump on here and connect over our shared love of life and fashion. Love always, Bella P.S. these are the brands mentioned in this video for your reference (I still gotta give the ppl what they want 😘😂) @St. Agni @ANINE BING OFFICIAL @One Mile @Class A Jewellers @SARAH & SEBASTIAN @Lucy Folk @Arms Of Eve @asos @Alias Mae @maisonmargielafragrances @MECCA ♬ original sound - Bella Bradford

¿Qué tipo de cáncer tenía Bella?

Bradford fue diagnosticada con un raro tipo de cáncer llamado rabdomiosarcoma, que afecta directamente a los músculos de la mandíbula, creando un tumor maligno en la zona. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, este tipo de afección puede aparecer en muchas partes del cuerpo.

Además, la enfermedad es más propensa a presentarse en niños, adolescentes y adultos jóvenes, como fue el caso de Bradford, quien recibió su diagnóstico en 2021 y desde entonces comenzó una batalla pública contra su enfermedad.

Cabe resaltar que, en un inicio, Bella fue sometida a múltiples tratamientos, como quimioterapia y radioterapia, para poder operarse del tumor; incluso tocó la campana en el hospital, lo cual indicaba que había vencido el cáncer.

Sin embargo, un tiempo después, los médicos le informaron que la sección que tenía era incurable y estaba en etapa terminal, por lo que fue derivada a cuidados paliativos para mejorar su calidad de vida durante el tiempo que le quedaba.

De esta forma, Bella Bradford perdió la batalla contra el cáncer y falleció a los 24 años, no sin antes grabar un video póstumo para despedirse de sus seguidores, quienes la acompañaron durante su larga batalla contra un extraño mal que la aquejó en sus últimos años de vida.