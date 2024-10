Magaly destruye los shows infantiles de Rosangela Espinoza: "Pobres niños, no tiene nada atractivo"

Magaly Medina volvió a arremeter contra Rosángela Espinoza por incursionar nuevamente en la realización de shows infantiles. La conductora la acusó de tener una voz insoportable y de utilizar los mismos recursos de siempre para intentar entretener al público infantil.

La conductora de Magaly TV La Firme inició resaltando que tanto Rosángela como Michelle Soifer han retomado sus trabajos en shows de discotecas o eventos infantiles, aprovechando que están en la palestra por sus peleas en el reality en el que participan.

"Ella no la hace de disque animadora infantil, ni siquiera pudo hacerlo como conductora de Esto Es Guerra, mucho menos animando a los pequeños de la casa. No sé por qué la contratan, porque ha montado un show que no tiene nada de original", expresó Magaly.