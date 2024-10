Leslie Shaw feliz por su nueva etapa en la cumbia con su propia orquesta: "Agradecida con la vida"

En los últimos meses, Leslie Shaw ha sorprendido de manera espectacular con sus canciones en el género de la cumbia con colaboraciones con grandes de la cumbia. Durante un programa de televisión, contó cómo se animó a cambiar a este género musical y muchas cosas más.

Durante el programa de El Reventonazo de la Chola, la cantante Leslie Shaw asistió para contar un poco más de su carrera musical. La joven comenta que se encuentra muy contenta de estar en la cumbia junto a su propia orquesta musical 'Los Cumbia Shaw'. Expresó que en la industria de la cumbia, ha podido crecer como artista.

"Tengo mucho trabajo a raíz que decidí cambiarme a la cumbia. Tengo muchísimos conciertos, estoy agradecida con la vida, con mis fans que me están apoyando en esta nueva etapa de mi vida. Yo ya quería experimentar otros sonidos y ya estaba un poco triste con los conciertos de género urbano porque hay muchos artistas urbanos que no se dan su lugar y no cobran, no hay industria. Entonces, no puedes crecer arrastrando a tanta gente que está regalando su arte", contó.