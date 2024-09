¡Lamentable! Influencer fitness pierde la vida por grabar videos en lugar restringido: ¿Qué le pasó?

Los influencers han ganado mucho terreno en los últimos años, especialmente los que se dedicaron a la vida fitness. Sin embargo, en su afán de grabar contenido uno de ellos perdió la vida al intentar grabar contenido en un ecosistema de acceso restringido en China.

Se trata del deportista Liu Can, quien se dedicó a crear contenido deportivo desde hace varios años. Can se volvió muy conocido en TikTok e Instagram, donde compartía rutinas de ejercicio y alimentación saludable, debido a su gran cambio físico ya que fue muy delgado cuando era adolescente y en esas últimas fotos lucía un físico muy trabajado.

El creador de contenido contaba con más de 100,000 seguidores en TikTok. Sin embargo, encontró un terrible final al ingresar a un paisaje natural donde el exceso era restringido en distrito de Nanchan (Chongquing). Según sus familiares, Liu murió ahogado mientras intentaba grabar videos para compartirlos en redes sociales.

El diario The Sun logró conversar con los familiares de Can, quienes se mostraron sumamente apenados por la pérdida, además de agradecer a todos sus amigos y seguidores por las condolencias que enviaron en redes sociales.

El fallecido influencer tenía 27 años y además de crear contenido para redes sociales, era empresario ya que tenía dos gimnasios en los que buscaba que la mayoría de personas tengan un 'glow up' físico. Además era cosplayer en exposiciones de anime, festivales de música y parques de atracciones.

"A mi aprendiz, espero que tenga un buen viaje hasta el final. Liu Can es el más guapo, trabajador y motivador. No puedo aceptarlo, lloré todas mis lágrimas", señaló Wang Quianping, un atleta de culturismo y amigo de Can.