Gisela Valcárcel se pronuncia sobre vínculo con Andrés Hurtado: "Cuando tiene amigos, es notorio"

Gisela Valcárcel finalmente rompió el silencio sobre el escándalo que envuelve a Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'. En una transmisión en vivo por Instagram, la popular 'Señito' fue consultada sobre su vínculo con el presentador, quien enfrenta acusaciones de tráfico de influencias y cohecho activo. A pesar de que muchos en redes hablaban de una amistad cercana, Gisela dejó claro que eso no es cierto.

La exconductora, quien ha sido un ícono en la televisión peruana, mostró incomodidad al ser cuestionada con el caso de Andrés Hurtado.

"Estás involucrada en el caso de Chibolín, a ver, ¿ustedes creen que yo podría contestar algo así? No voy a contestar", comentó. Además, enfatizó que no tiene intenciones de entrar en chismes. "No es que no responda si es mi amigo o no es mi amigo. A mí no me gusta hacer chismes porque sé después el titular que saldrá en la prensa", explicó.