Rosángela atraviesa DOLOROSA SITUACIÓN en medio de polémica con Cueva: "No te someteré a quimioterapia"

Rosángela Espinoza ha alarmado a sus fieles seguidores luego de compartir una lamentable noticia en sus redes sociales en medio de rumores de una presunta relación clandestina con el jugador Christian Cueva.

La chica reality se ha limitado a revelar detalles sobre la presunta amistad que tenía con el pelotero para enfocar toda su atención en este ser que la ha acompañado durante años y que hoy revela que sufre una enfermedad incurable.

Rosángela Espinoza revela que su mejor amiga padece de cáncer

La chica reality Rosángela Espinoza ha dado de qué hablar estos últimos días luego de que salieran algunas pruebas de la cercanía que tenía con Christian Cueva años atrás rumoreándose que la modelo sería una más de las mujeres con las que el pelotero habría sido infiel a su esposa Pamela López.

Sin embargo, lejos de hablar del tema para confirmar o negar lo que se viene diciendo sobre ella la modelo usó sus redes pero para comunicar una triste noticia que la tiene bastante acongojada debido a que tiene que ver con un ser al que ella ama mucho.

Y es que como se sabe la modelo tiene un amor inmenso hacia los animales pero en especial a sus dos perritas con las que ella convive.

Perrita de Rosángela Espinoza

Cada vez que puede presume la compañía de sus mejores amigas caninas, sin embargo, al parecer una de ellas estaría atravesando por una difícil enfermedad.

Mediante sus redes sociales la influencer compartió una foto de su mascota llamada 'Bianca' quien al parecer habría sido diagnosticada con cáncer.

"Hasta el final. Parte de la calidad de vida. Meteré a quimioterapia. Puro amor", escribió la modelo dejando entrever que no aceptará el tratamiento para su mascota y decidirá darle todo el amor que pueda hasta sus últimos días.

La influencer no ha querido dar más detalles de la situación en la que se encuentra su mascota, sin embargo, ha agradecido las muestras de cariño que ha recibido en sus redes sociales de sus miles de seguidores quienes le han brindado su respaldo y consuelo en estos momentos difíciles.

"Gracias por sus mensajitos. Bianca está bien (siempre en positivo). Lo dejo en las manos de Dios", escribió la chica reality al parecer mucho más tranquila y convencida de que su perrita vivirá todo el tiempo que Dios le permita al lado de su dueña que en día a día le ha dado todo el amor que ha podido.

¿Rosángela y Christian Cueva juntos?

Mucho se ha dicho de Rosángela Espinoza estos últimos días luego de que el programa de espectáculos 'Amor y Fuego' sacará a la luz una foto de la modelo junto a Christian Cueva en lo que sería en un hotel de Orlando en Estados Unidos.

Desde allí nuevamente han salido a flote especulaciones que dejarían a la influencer mal parada al sumarse a la larga lista de mujeres con las que el pelotero habría sido infiel a su esposa Pamela López.

Y eso no queda ahí ya que el día de ayer la plataforma de entretenimiento llamada 'Insrarándula' evidenció un video archivo del año del 2023 en donde nuevamente Rosángela Espinoza coincide con el popular "Aladino" en un avión.





En el corto video se puede ver como el jugador se encuentra sentado delante de la modelo ambos sin cruzar una sola palabra lo que sería extraño debido a la foto que se difundió hace algunos días dónde salen los dos y es que esta instantánea corresponde a muchos años atrás donde si evidenciaban una amistad.

Esta vez la modelo no se hizo la loca y decidió responder a Samuel Suárez líder de la plataforma de entretenimiento sobre este veo que viene circulando en redes sociales.

"Así es en ese momento mi sobrina me dijo que estaba ahí ya al final cuando llegamos a Trujillo pero al inicio cuando embarqué ni idea. Yo pedí que me cambiaran el asiento Y me dieron ese. ¡Qué horror!", escribió la chica reality al parecer asombrada por todos los comentarios que se han dicho en su contra.

Pese a que si logró responderle al comunicador Samuel Suárez, el escándalo de Christian Cueva no es un tema que le quite el sueño, pues ahora debe enfocarse en darle a su mascotita Bianca la mejor calidad de vida en medio de la enfermedad que padece.