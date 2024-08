Pamela Franco reaparece en televisión en medio del escándalo con Christian Cueva ¿Qué dijo?

La cantante de cumbia Pamela Franco rompió su silencio durante una reciente entrevista con Jazmín Pinedo. Luego de estar un tiempo alejada de la televisión, la cumbiambera habló sobre el escándalo en el que se ha visto envuelta tras ser vinculada con Christian Cueva.

Ante ello, la conductora de 'Más Espectáculos' le preguntó a Pamela Franco sobre su actual situación sentimental con Christian Cueva. ¿Oficializó su relación? Conoce qué fue lo que dijo en la siguiente nota.

Pamela Franco reapareció en televisión

Tras el escándalo en el que se ha visto envuelto Christian Cueva y por su presunto vínculo con Pamela Franco, la cantante de cumbia decidió romper su silencio y reaparecer en la televisión luego de estar alejada de las pantallas por un tiempo. En ese sentido, la cumbiambera dejó en claro que no 'parará de trabajar' a pesar de las polémicas.

"Tratar de estar más tranquila, no han pasado totalmente las cosas, pero no puedo darme el lujo de parar. Es parte de mi carrera. Tengo que dar la cara y seguir trabajando. Tengo que trabajar porque hay una niña que me necesita. Tengo que afrontar las cosas y seguir adelante", fueron las primeras palabras de Pamela Franco.

De igual forma, fueron inevitables las preguntas sobre Christian Cueva, quien recientemente ha empezado a seguir a Pamela Franco en redes sociales. Por otro lado, la cantante de cumbia se refirió al escándalo de 'Aladino' tras las denuncias por agresión contra su expareja Pamela López.

¿Qué dijo sobre Christian Cueva?

La conductora de 'Más Espectáculos', Jazmín Pinedo, no pudo evitar hacerle preguntas sobre Christian Cueva a Pamela Franco. Recordemos que 'Aladino' fue denunciado por Pamela López por agresión física y psicológica. Ante ello, la cumbiambera, quien ha sido vinculada sentimentalmente con el futbolista, rompió su silencio en la entrevista.

"Yo hoy, no quiero hablar de terceras personas (Cueva), él es una tercera persona en mi vida. Mi prioridad es mi hija. Ahora me voy a enfocar en mí, en mi trabajo, en mi familia. Lo que pase con mi vida más adelante, personal y profesional, se verá. Más que todo personal, no quiero tocarlo", dijo en un primer momento.