¡Escándalo! Esposo de Génesis Tapia es captado ingresando a un hotel con otra mujer

Al parecer un nuevo escándalo se avecina al mundo de 'Chollywood' y es que el día de ayer Magaly Medina reveló que el esposo de Génesis Tapia habría sido captado ingresando a un hotel contra mujer que no es la pelirroja.

La periodista hizo un llamado a la ahora abogada de encarar a su esposo Kike Márquez para que le de las explicaciones del caso ya que no sería la primera vez que Génesis se entera de algún tipo de infidelidad del padre de sus hijos.

En el último programa de 'Magaly Tv la Firme' la conductora lanzó una bomba asegurando que un nuevo caso de infidelidad saldrá a la luz y esta vez el protagonista es el esposo de Génesis Tapia, Kike Márquez.

Según Magaly Medina tiene imágenes de Kike ingresando a varios hoteles con una mujer que no es Génesis Tapia lo que ha resultado bastante extraño al ser un hombre casado.

Según Medina, en su adelanto, explicó que Kike Márquez, esposo de la exchica reality, entró a distintos hoteles durante el día anterior. Medina, quien es conocida por su estilo directo, insinuó que estas imágenes podrían ser de interés para Tapia, sugiriendo que la situación es preocupante y merece atención.

A pesar de que Magaly no mostró el informa completo afirmó que las imágenes serían comprometedoras y las lanzará el día de mañana en su programa de espectáculos.

Por otro lado, Génesis Tapia compartió horas antes en sus redes sociales mensajes que parecen aludir a una crisis en su matrimonio. Uno de los ellos son un fragmento de la telenovela Rubí, donde se escucha a la protagonista decir: "Te amo, pero no eres el hombre que necesito". Este video ha causado suspicacias, coincidiendo con el momento en que Medina dio a conocer las comprometedoras imágenes en su programa.

Además, en otros de sus videos comparte un mensaje de lucha y resiliencia no se sabe si hace referencia a una presunta crisis con Kike debido a que como se recuerda la abogada ya había terminado su relación hace meses atrás pero decidió luchar una vez más por su matrimonio.

Hasta el momento Génesis no ha eliminado las fotos que tiene con su esposo Kike de sus redes sociales por lo que se puede presumir que su relación todavía se mantiene estable.

Génesis Tapia ha alegrado a sus seguidores al revelar que dentro de poco se convertirá en una abogada tras finalizar sus estudios de Derecho, carrera a la que le dedicó mucho tiempo y dedicación ya que considera que es lo que ella siempre quiso haber estudiado.

La pelirroja firmó sentido orgullosa de esta nueva meta cumplida y que dentro de poco ya será una realidad para poder disfrutarlo y celebrarlo junto a su familia.

"No ha sido un proceso fácil, estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado. He pasado por muchas etapas de prejuicios durante mi carrera, los primeros años me tocó demostrar con hechos que era mucho más que una cara bonita y que era una mujer capaz de cumplir todo lo que me propusiera", dijo inicialmente.