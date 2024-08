Carlos Bruce se unió en matrimonio con su novio en Madrid: "El amor nunca hace daño, el odio sí"

El excongresista, exministro y actual alcalde del distrito de Santiago de Surco, Carlos Bruce, se unió un matrimonio con su novio, ahora esposo Alejandro, en una íntima ceremonia en Madrid, España, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde el 2005.

A través de esos redes sociales, el reconocido político peruano compartió una foto en la que luce sonriente junto a Alejandro, además, agregó un mensaje donde expresa sus más profundos sentimientos tras haber contraído matrimonio a sus 67 años.

Cabe resaltar que, España es uno de los países con mayor índice de población LGTB desde hace varios años y muchas personas que pertenecen a dicho comunidad viajan al país vasco para contraer matrimonio.

La noticia fue bien recibida por sus miles de seguidores en todas las redes sociales, recibiendo cientos de felicitaciones a través de comentarios y deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

El popular 'Techito' Bruce se declaró abiertamente gay en el 2014 en una entrevista con un conocido medio de comunicación. "Sí, soy gay y estoy orgulloso de pertenecer a ese grupo de personas que son tan valiosas para el Perú", comentó en aquella oportunidad.

Bruce presentó una iniciativa de ley que buscaba aprobar la unión civil entre personas del mismo sexo, propuesta que acarreó críticas, pero él las respondió con firmeza.

"No me molesta que me digan gay. Los ataques no son motivos para que congresistas que creemos que esto es una causa justa nos inhibamos de presentar el proyecto de ley solo porque vamos a pasar un mal rato", explicó hace varios años.