Julián Zucchi 'parcha' EN VIVO a Janet Barboza tras defender su relación: "No se metan en mi vida"

¡Tremenda bronca! Julián Zucchi sacó las garras por su actual pareja Priscilla Mateo y no dudó en confrontar a Janet Barboza, quien meses atrás cuestionó duramente al actor argentino dejando entrever que le habría sido infiel a su pareja de aquel entonces, Yiddá Eslava.

Cabe resaltar que la actriz Yiddá Eslava fue quien reveló que Julián Zucchi le habría sido infiel y que ello ocasionó que su relación de 10 años culminara. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Julián Zucchi confronta a Janet Barboza

El actor argentino Julián Zucchi pasó por una situación incómoda con Janet Barboza en el programa 'América Hoy' el miércoles 28 de agosto. Durante el programa magazine, Zucchi le recordó a Barboza las duras críticas que le hizo durante su polémica separación de Yiddá Eslava, cuando se descubrió que él había sido infiel, lo que ocasionó el término de su relación de más de 10 años.

En ese sentido, el argentino no vaciló en confrontar a la presentadora del programa matutino por sus críticas. Ante ello, recordó las entrevistas en las que la actriz mostró su resentimiento hacia él y en las que la 'Rulitos' defendió a Eslava y lo criticó.

Sin importar el tiempo que ha pasado, Julián Zucchi no ha olvidado las críticas que recibió por parte de diferentes programas, incluyendo a Janet Barboza. Incluso, sostuvo que si hubiera sido amigo de la 'Rulitos', ella no lo habría criticado de la misma forma. Dicho comentario sorprendió a Edson Dávila y Brunella Horna.

"¡Debo ser amigo tuyo para que me defiendas! La otra vez dijiste que aquí no tratan bien a los infieles asegurando algo que tú no sabes", expresó visiblemente incómodo, ante la mirada sorprendida de Brunella Horna y Edson Dávila.

La respuesta de Janet Barboza

Ante los comentarios de Julián Zucchi contra Janet Barboza, la conductora de América Hoy no dudó en responderle negando que fuera cierto que lo criticara por haberle sido infiel a Yiddá Eslava. Este tenso momento dejó sorprendidos a los demás conductores del programa magazine.

"Tú no sabes. ¿Tú me viste? ¿Puedes asegurar? No puedes decir 'según lo que dice la otra persona' (...) Dices que hacen leña a los infieles, pero te he visto frente a uno y no lo has hecho leña", respondió Janet Barboza ante lo dicho por Julián Zucchi.

Luego del tenso momento, Edson Dávila puso paños fríos a la situación con el toque de humor que lo caracteriza. Cabe resaltar que Julián Zucchi evitó dar mayores declaraciones sobre Priscilla Mateo, con quien actualmente lleva una relación amorosa.