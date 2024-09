¡Terrible! Reconocida influencer muere al caer de un quinto piso: Dejó una carta de despedida

La muerte de una famosa influencer ha generado conmoción en redes sociales ya que se trataba de una personalidad de Internet con más de 1 millón de seguidores en TikTok y 226,000 en Instagram. Según reportaron las autoridades, la joven cayó desde un quinto piso y previo a eso escribió una carta de despedida.

Se trata de la reconocida celebridad de redes sociales Kubra Aykut, quien al momento de su muerte tenía 26 años. La joven falleció tras caer desde un quinto piso de su apartamento en la calle Gişe, en el exclusivo barrio de Hasanpaşa, en Estambul.

Tras la muerte de Aykut, la policía de Estambul inició un operativo e ingresó al departamento de la influencer, donde encontró una carta, que sumado a las últimas publicaciones en redes sociales, les hizo sospechar que presuntamente se habría quitado la vida.

"He reunido fuerzas, pero no consigo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer, necesito ganar peso urgentemente", expresó Kubra Aykut.