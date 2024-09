¡Se sincera! Gino Pesaressi revela que tuvo problemas económicos tras malgastar dinero que ganó en 'EEG'

El popular influencer Gino Pesaressi, conocido por mantenerse alejado de los escándalos, ha vuelto a la televisión tras participar en una temporada de 'El Gran Chef Famosos' y regresar temporalmente a 'Esto es Guerra'. Recientemente, Pesaressi se sinceró en una entrevista con Ricardo Rondón para su podcast 'Rondón Tolón'.

En la conversación, el querido influencer reveló que ha enfrentado problemas económicos recientemente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gino Pesaressi habló sobre su situación económica

Durante la reciente edición del podcast 'Rondón Tolón', dirigido por Ricardo Rondón, el popular influencer Gino Pesaressi se sinceró. En ese sentido, el recordado participante de 'El Gran Chef Famosos' habló por primera vez de su situación financiera.

"Tu has ganado buena plata, pero también te la has gastado. ¿Es algo que te arrepientes?", fue lo que le consultó el exconductor de televisión Ricardo Rondón.

"Nunca me ha faltado nada porque mis papás siempre han trabajo, pero nunca he tenido de chico una consola de nintendo, play. Siempre he tenido que ir a mis amigos y cuando a penas tuve la plata quise vivir en un departamento bonito, mi televisor, mi mueble, compré un carro de segundo que era increíble y poco a poco ir armando tus cosas, ya también se te va la mano", respondió en un inicio Gino Pesaressi.

"Empiezas con una refri y una cama, de la nada ya quería mi tele, mi sofá, mi comedor, aparte llega una niña y el juego cambia radicalmente. Me di la vida cómoda, un año y dos años estuve viviendo en un duplex de 2 pisos que claramente era super cómodo y era una experiencia increíble. No me arrepiento de nada, pero pensando para atrás era un gran dinero que ganaba y lo tiraba en el alquiler", agregó.

¿Se quedó sin dinero?

En otro momento de la entrevista con Ricardo Rondón, Gino Pesaressi confesó que atravesó por problemas económicos. A pesar de las ganancias que tuvo en 'Esto es Guerra', el exchico reality reveló que la mayor parte del dinero se le iba en el alquiler.

"No sé si pelado o misio, pero sí en esa situación en la que tienes que pensar qué comer, o sea en la que piensas tengo unos huevitos, tengo atún, puedo hacer arroz, puedo pasar la noche y el día", manifestó.