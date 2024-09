Magaly Medina y Rodrigo González se encuentran en el mismo avión ¿Cómo reaccionó la 'Urraca'?

Han salido a la luz imágenes del encuentro en un avión entre la conductora Magaly Medina y su ex amigo Rodrigo González. Ese momento no ha pasado desapercibido por los usuarios en redes sociales, ya que ambas figuras de la televisión tienen una rivalidad y han estado abiertos a las críticas entre sí.

El tenso encuentro entre la 'Urraca' y 'Peluchín' ha generado una ola de comentarios en las plataformas digitales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina se encuentra con Rodrigo González

El influencer, conocido como 'Me dicen Pajita' en Twitter, compartió imágenes exclusivas del encuentro en un avión entre los conductores de espectáculos Magaly Medina y Rodrigo González. Este video ha llamado la atención porque ambos presentadores recientemente hicieron programas en los que se critican mutuamente y se lanzan duras indirectas EN VIVO.

Descripción gráfica de si las miradas mataran! 😂😂😂

Habemus video del avión de Air Europa con Rodrigo y mi tía Magaly!

Fueeegoooo 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/YG4f4HQY5B — Pajita (@MeDicenPajita) September 28, 2024

"Descripción gráfica de si las miradas mataran. Habemus video del avión de Air Europa con Rodrigo y mi tía Magaly. Fuego", se lee en la descripción del vídeo publicado por el influencer.

En las imágenes, primero se enfoca a Rodrigo González mientras se toma una foto con una de sus seguidoras dentro del avión, mientras otros pasajeros guardan sus maletas.

Hacia el final del video, se puede ver a Magaly Medina mirando hacia donde está su ex mejor amigo tomándose la foto, con un semblante bastante serio. No se observa que intercambien palabras en lo que se muestra en las imágenes, y hasta ahora, no se ha visto que se sentaran juntos en el avión.

La reacción de los usuarios

El video ha generado un gran revuelo entre los seguidores en X (antes Twitter), quienes no tardaron en reaccionar a las imágenes de este tenso encuentro. Curiosamente, la mayoría de los comentarios son críticos hacia Magaly Medina, con muchos usuarios expresando que no la prefieren y sugiriendo que parece estar llena de envidia.

"Yo también preferiría una instantánea con Rodrigo. Tengo muy mala aceptación para la gente envidiosa y mala entraña, un rechazo por las malas vibras, esa mirada llena de veneno", "Jajajajajaja esa cara de magaly. Envidia total", "Jajaja la cara de Magaly lo dice todo", "Y a ella no le piden ni la hora", son algunos de los comentarios de los usuarios.

Cabe resaltar que tanto Magaly Medina como Rodrigo González se han criticado mutuamente en varias ocasiones. A pesar de que en el pasado tuvieron una fuerte amistad, el popular 'Peluchín' se distanció de la 'Urraca' debido a diferencias que tenían entre ellos.