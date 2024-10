¿Magaly Medina alista carta notarial para Génesis Tapia? Esta fue su contundente respuesta

Magaly Medina ha vuelto a generar polémica tras revelarse que pagó la reparación civil a Jefferson Farfán y Lucho Cáceres. Sin embargo, la conductora de televisión no se quedó de brazos cruzados, pues ahora cuenta con el apoyo de un nuevo abogado, el Dr. Benji Espinoza. En ese sentido, la 'Urraca' no ha dado todo por perdido, pues ahora analizará a quienes podría enviarle una carta notarial.

Cabe resaltar que en la lista estaría Génesis Tapia, quien protagonizó un fuerte enfrentamiento con la 'Urraca' a través de las redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Magaly Medina enviará una carta notarial a Génesis Tapia?

En una reciente entrevista con Trome, la conductora de televisión Magaly Medina reveló sus posibles acciones legales en los próximos días. Con el apoyo de su nuevo abogado, el Dr. Benji Espinoza, la 'Urraca' evalúa si enviarle o no una carta notarial a Génesis Tapia, con quien protagonizó un tenso enfrentamiento en las redes sociales.

"Esas cosas las ve él, pero hay una lista en evaluación. Ahorita estamos empeñados en tomar el control de los juicios que tenemos en este momento", sostuvo Magaly Medina dejando en claro que será su abogado quien decida a quién le enviaría una carta notarial.

Por otro lado, se le consultó a la 'Urraca' si podría enviarle una carta notarial a Génesis Tapia. Sin embargo, Magaly Medina minimizó su enfrentamiento con la exchica reality. "Tampoco hay que gastar pólvora en gallinazos, eso lo decidirá el Dr. Espinoza Él junto a su equipo legal están y estarán atentos y recabando información perennemente, yo solo firmaré las cartas o querellas", acotó.

¿Qué pasó entre Magaly Medina y Génesis Tapia?

Génesis Tapia no permaneció en silencio ante los comentarios de Magaly Medina, quien minimizó sus logros académicos. La exbailarina respondió con contundencia, sin escatimar en palabras para defenderse. En un video publicado en sus redes sociales, la ahora abogada mencionó un momento difícil en la vida personal de la conductora, cuando se separó de su esposo Alfredo Zambrano en 2021. Además, recordó el tiempo que Medina pasó en prisión y su etapa en Latina Televisión.

En su arremetida, Génesis fue clara al rechazar que Magaly sea superior a ella, señalando que todos tienen sus problemas personales y que Magaly Medina no es la excepción. "No hables de que eres mejor que yo porque no lo eres. ¿Todos tienen sus problemas, no Magaly? ¿O te tenemos que recordar cuando saliste a decir que tu matrimonio había finalizado?", expresó de manera contundente.

La situación mencionada por Génesis se refiere al momento en que Magaly Medina anunció públicamente que su relación con Alfredo Zambrano estaba en crisis, lo que los llevó a separarse. Sin embargo, la pareja decidió reconciliarse más adelante, lo que Génesis consideró motivo suficiente para criticar a la conductora.

En sus declaraciones, Génesis Tapia no dudó en hacer un comentario contundente, calificando a Magaly Medina de "payasa" por hacer pública su separación y luego retomar la relación.