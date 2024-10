Samantha Batallanos sorprende tras desfilar al estilo del Victoria's Secret: "He cumplido un sueño"

La reconocida modelo Samantha Batallanos expresó que logró su sueño de desfilar al estilo de las famosas modelos de Victoria's Secret, acompañada por Gabriela Herrera y otras destacadas modelos tanto nacionales como internacionales. También mencionó que actualmente está colaborando con Mauricio Diez Canseco, de quien está aprendiendo bastante.

Recordemos que la expareja de Jonathan Maicelo sorprendió a muchos en su nueva faceta como vedette de 'Rústica'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Recientemente, Samantha Batallanos participó en un destacado desfile al mismo estilo del Victoria's Secret. El evento 'Rústica Fashion Show' contó con la presencia de destacadas modelos tanto nacionales como internacionales y Samantha Batallanos fue una de las más resaltantes. Ella no dudó en expresar su emoción por la experiencia.

"Me siento feliz y orgullosa por lo presentado, y de las bellezas que me acompañan. Siempre he soñado con el Victoria´s Secret Fashion Show y Mauricio me ha dado la oportunidad de realizarlo, lo admiro mucho porque es una persona que siempre cumple lo que dice y estoy aprendiendo mucho. Estoy feliz por la oportunidad y se vienen más proyectos por realizar" , contó la modelo.

Samantha Batallanos, junto a Gabriela Herrera y otras modelos, deslumbraron la noche con fantasía, belleza y glamour en el 'Rústica Fashion Show'. Este desfile de moda se repetirá el 31 de octubre para la inauguración del hotel Rústica en el Valle Sagrado de los Incas, en Urubamba.

"Quiero felicitar a todas las modelos por el gran desfile que nos han presentado y resalto que esto es un emprendimiento de Samantha, pues me contó que quería hacer un desfile a lo Victoria's Secret y que pronto lanzará su propia marca de lencería. Por ello, ya la he contratado por todo el 2025″, comentó el empresario Mauricio Diez Canseco, sobre el desfile realizado en Rústica Costa Verde.

En una reciente entrevista para el portal Instarándula, Samantha Batallanos fue preguntada sobre su nueva etapa como vedette, compartiendo escenario con Dorita Orbegoso y Johany Vegas. Además, aprovechó para comentar su reacción al ver las imágenes de su expareja, Jonathan Maicelo, con otra mujer poco después de haber terminado su relación.

Es importante mencionar que la modelo y el boxeador terminaron su relación hace más de un mes, después de que Samantha Batallanos confirmara que existía una incompatibilidad de personalidades.

"No he visto, no he visto nada (las imágenes). Si lo veo no sería la primera vez que lo veo, varias veces lo he visto con diferentes chicas, el tiene el derecho de rehacer su vida, está bien, todos tenermos derecho de hacer lo que nos hace felices", dijo la modelo para el portal Instarándula.