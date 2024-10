Samantha Batallanos reacciona a las imágenes de Jonathan Maicelo con otra mujer: "Tiene derecho"

La ahora vedette, Samantha Batallanos, reveló detalles para el portal Instarándula sobre las recientes imágenes de su expareja, Jonathan Maicelo, saliendo con otra mujer luego de más de un mes de finalizar su relación. En ese sentido, la modelo dejó en claro cuál es su postura frente a este hecho.

Recordemos que la relación entre Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos fue sinónimo de polémica luego de que la modelo lo denunciara por maltrato psicológico. Pese a ello, retomaron su relación, pero no perduró. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En una reciente entrevista para el portal de Instarándula, Samantha Batallanos fue consultada sobre su nueva faceta como vedette junto a Dorita Orbegoso y Johany Vegas. No obstante, también decidió brindar detalles sobre cuál fue su reacción tras ver las imágenes de su expareja, Jonathan Maicelo, saliendo con otra mujer tras finalizar su relación.

Cabe resaltar que la modelo y el boxeador finalizaron su relación amorosa hace más de un mes, luego de que Samantha Batallanos confirmara que había una incompatibilidad de caracteres.

"No he visto, no he visto nada (las imágenes). Si lo veo no sería la primera vez que lo veo, varias veces lo he visto con diferentes chicas, el tiene el derecho de rehacer su vida, está bien, todos tenermos derecho de hacer lo que nos hace felices", dijo la modelo para el portal Instarándula.