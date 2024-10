¡Con audios como prueba! Cristian Zuárez insiste en que 'Chibolín' pagó pasajes de Magaly a los Martín Fierro

Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, no se quedó callado y reafirmó que Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', pagó los pasajes de Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano para asistir a los premios Martín Fierro en Miami y mostró audios que respaldarían su versión. Esta revelación surge después de que Laura Bozzo comentara sobre la situación en el programa "Amor y Fuego".

Cristian Zuárez reafirma que 'Chibolín' pagó los pasajes de Magaly

Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, ha hecho fuertes declaraciones sobre la participación de Magaly Medina en los premios Martín Fierro. En una reciente conversación con "Amor y Fuego", Zuárez confirmó que Andrés Hurtado, mejor conocido como 'Chibolín', se encargó de pagar los pasajes de Magaly y su esposo, Alfredo Zambrano, para asistir a este importante evento en Miami.

Además, el empresario compartió audios que supuestamente respaldan su versión con Diego Suárez, exproductor de los premios Martin Fierro Latino 2023, y con Ney Guerrero, gerente de ATV.

Laura Bozzo en la controversia. La polémica se encendió cuando Laura Bozzo reveló que Cristian le había contado sobre los pasajes. Zuárez no dudó en criticar a Laura por hablar públicamente de algo que consideró privado.

"Laura cometió una infidencia en decirlo públicamente, cosa que yo no le había autorizado, pero nada, simplemente ahora a esperar a ver qué pasa, ¿no?", expresó.

En los audios que presentó, se escucha a Diego Suárez, el productor general de los Martín Fierro 2023, diciendo que deben hablar con alguien en específico.

"Cristian, ¿cómo estás, querido? Hay que hablar con este hombre de allá, sí o sí", se escucha decir a Diego Suárez. Muchos se preguntan a quién se refería con "este hombre de allá". ¿Podría ser 'Chibolín'?

El papel de Cristian Zuárez. Cristian Zuárez dejó en claro que él fue el encargado de coordinar que Magaly Medina y su esposo asistieran a la premiación.

"Me estás diciendo: 'Vos los trajiste, con el nombre, me entendés, a Andrés y a Magaly, vos los recomendaste, son tus amistades, son tus conocidos'", recordó Zuárez. Esto refuerza su posición como intermediario en la situación.

En otro momento, Diego Suárez menciona que necesita que alguien le deposite dinero. ¿Ese alguien habría sido Andrés Hurtado?

"No creo que se haga para atrás, Cris. Vos lo conocés más que yo, pero quédate tranquilo, está todo más que bien. En todo caso que nos deposite la plata, a mi imbox, a mi cuenta y nada. Yo me encargo. Esto es muy sencillito. Explícale que aparezca en mi cuenta. Yo no puedo destinar dinero para pagarle, viste", afirma, lo que sugiere que la organización de los premios estaba enfrentando problemas financieros y necesitó de la ayuda financiera de alguien externo.

Cristian dice "malagradecida" a Magaly y el audio de Ney Guerrero

Durante la charla, Cristian Zuárez no se limitó y llamo "malagradecida" a Magaly por cómo se ha desvinculado mediáticamente de Andrés Hurtado.

"Totalmente (es malagradecida), ¿cuándo hizo 'La Casa de Magaly' quién estuvo ahí? Andrés Hurtado. O sea, ¿y por qué lo llevaste si sabías todo lo que se decía de él? O eres tonta o estás haciendo de tonta. ¿Cómo es esto?", declaró, sugiriendo que Medina solo se acerca a 'Chibolín' cuando le conviene. "O sea, cuando te conviene es tu amigo, tu ayayero, vas a Los Ángeles, entrevistas a sus hijas y cuando no te conviene, 'no lo conozco, no sé quién, no me vinculen', pero si ella sola se vinculó. Eso es ser malagradecida, porque quieras o no, ella lo usó para el rating", agregó, evidenciando su frustración.

Además, criticó a Magaly por sus comentarios sobre las hijas de Andrés Hurtado, Josetty y Génnesis Hurtado, quienes viven en Estados Unidos.

"Meterse con las hijas y decir las cosas que dijo. Poner en duda de dónde el dinero, que si el novio (de Josetty) que ella lo conoció, le abrieron la casa, la puerta de su hogar y que opine así desniveladamente deja mucho que desear", opinó. Zuárez considera que Magaly ha utilizado a Hurtado para aumentar su popularidad en televisión.

Cristian también compartió un audio con Ney Guerrero, gerente de ATV, donde se discute la participación de Magaly.

Ney dice en el audio: ¿Cómo estás? Acabo de hablar con Magaly, ella está en Ecuador. Ya escuchó tu audio, yo también le dije que había hablado contigo. Sí le interesa, solo que me está pidiendo más datos. ¿Cómo sería el pasaje? ¿La invitación también consiste en estadía? Esos detalles necesita saber con exactitud. En la terna en que ella estaría, me pregunta entre broma y seria, '¿voy a ganar?'. Y la conducción del evento, ¿en qué consistiría? Para que me mandes esos detalles".

Esto demuestra que Magaly estaba al tanto de las gestiones que Cristian había realizado, pues Ney Guerrero afirma que le dijo que había hablado con él (Cristian) a la conductora.

La controversia sigue creciendo y Cristian Zuárez parece decidido a no retroceder. Su insistencia en que 'Chibolín' pagó los pasajes y su crítica a Magaly Medina han dejado a muchos sorprendidos. La situación se ha vuelto más compleja, y todos están atentos a cómo se desarrollará esta historia entre Magaly Medina, Cristian Zuárez y 'Chibolín'.