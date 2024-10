Pamela Franco: Conoce la EXORBITANTE cifra que habría gastado en nuevos 'retoquitos'

En su búsqueda de la figura perfecta, Pamela Franco se sometió a nuevos procedimientos estéticos, y ayer en 'Magaly TV, La Firme' se reveló la exorbitante cifra que la cantante habría gastado en sus 'retoquitos'. ¿Pagó todo o fue por canje?

Hace aproximadamente una semana, Pamela Franco fue vista saliendo de una clínica en silla de ruedas. Poco después, se dio a conocer que había decidido someterse a nuevos procedimientos estéticos para mejorar su figura, ahora que está en la cúspide de su carrera artística.

Según las declaraciones del cirujano a 'Magaly TV, La Firme', la cantante se sometió a una extracción de grasa del abdomen, cintura, espalda y brazos. Además, se realizó un tratamiento llamado 'retraction' para adherir mejor la piel al cuerpo. "Los cambios se notan entre 7 y 10 días, y la piel se va adaptando", declaró el médico.

El cirujano también mencionó que Pamela Franco optó por un cambio de implantes. Sin embargo, el costo total de las intervenciones fue reducido, ya que gran parte se cubrió mediante el famoso "canje".

De esta manera, Pamela Franco volvió a pasar por varios 'retoquitos' para perfeccionar su figura, y según su cirujano, habría pagado solo una parte, ya que el resto fue cubierto a modo de publicidad gracias a su popularidad.

'Magaly TV, La Firme' expuso una nueva denuncia hecha por un empresario de Puno, quien aseguró haber pagado 23 mil soles (50% del monto total) a Pamela para una presentación. Sin embargo, ella se negó a subir al escenario, ya que Cueva pidió un aumento de dinero en el último minuto.

"Me dijo que él tenía más poder, que podía hacer lo que quisiera, que si él decía que Pamela no se presentaba, ella no se presentaba y punto (...) Cueva quería cobrarme 2,500 soles más, supuestamente por la distancia, el viaje... (le dije) '¿por qué te tengo que aumentar? Yo tengo un contrato'", contó el empresario Duberli Leiva.