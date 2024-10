¡No tiene límites! Pamela Franco volvió a subir la tarifa de sus shows: ¿Cuánto cobra actualmente?

Pamela Franco es una de las cantantes de cumbia más populares actualmente en el Perú, y la tarifa de sus presentaciones ha ido incrementándose con el paso de los meses, en medio de sus escándalos. Es así que el monto que cobró por una presentación en Puno revela la exorbitante cifra que la artista pide para subir al escenario.

Recordemos que Pamela Franco ganó mucha popularidad luego de terminar su relación con un conocido cantante de cumbia, y posteriormente comenzó a ser vinculada con Christian Cueva, generando una ola de misterio a su alrededor.

En la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', se presentó la denuncia de un empresario que había contratado a Pamela Franco y tuvo problemas en su presentación, ya que Christian Cueva se negaba a dejarla subir al escenario si no le pagaba un monto extra que no estaba en el contrato.

Sin embargo, la denuncia de este promotor de eventos también dejó al descubierto la exorbitante cifra que la exintegrante de Alma Bella está cobrando actualmente por una presentación en el interior del país.

Según contó el empresario, le depositó 23 mil soles al mánager de Pamela Franco para asegurar su presentación. No obstante, ese dinero solo representaba el 50% del monto total, ya que la cantante cobró 45,000 soles por su show.

El empresario que contrató a la cantante también contó que tuvo una larga e intensa discusión con Christian Cueva, ya que toda la orquesta de Pamela Franco había subido al escenario y solo faltaba ella. Además, minimizó la popularidad de la cantante.