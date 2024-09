Pamela Franco culpa a su manager tras ser acusada de incumplir contrato: "Me perjudican"

Pamela Franco se encuentra en el ojo de la tormenta luego que una pareja de esposos la acuse de haber incumplido un contrato por llegar tarde a una presentación en Puno. Es así que, la cantante de cumbia se pronunció al respecto acusando directamente a su manager de lo sucedido y resaltando que ella hace mucho esfuerzo para cumplir sus compromisos.

La actual pareja de Christian Cueva utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar videos en los que explica lo que sucedió en Puno y Tacna. En esta última ciudad no se presentó porque el evento no tenía los permisos necesarios, según dijo la misma Pamela en sus historias.

"El manager es el que ve todas estas cosas, yo soy la artista y venga hacer mi chamba, soy yo a la que nombran (...) No es nada de lo que están diciendo, yo creo que a veces actúan de emoción y no se dan cuenta que perjudican. Las personas que están detrás de las pantallas es muy ligera, en escribir tonterías", dijo en un inicio.

Enseguida, la artista destacó el gran esfuerzo que hace al separarse de su familia para cumplir con sus presentaciones al interior del país. Además, resaltó que a su presentación en Juliaca solo llegó 20 minutos tarde y no 1 hora y media.

"El sacrificio no solo lo hace la artista, en este caso yo, lo hacen todo un equipo que vienen esperando y se sacrifica, dejamos a nuestra familia desde hace días", agregó.

En una siguiente historia de Instagram, Pamela Franco aseguró que no se pudo llegar a ningún acuerdo con las personas que la contrataron para la presentación en Juliaca, pero ella da la cara porque se está mencionando su nombre y eso podría dañar su imagen.

"En mi última historia dije que se estaba intentando solucionar, pero no se llegó a ningún acuerdo y por la otra parte tampoco quisieron completar el pago. Yo estuve ahí y mi orquesta subió y tocó pero después lo bajaron, así que no hablen cosas que no son", concluyó.