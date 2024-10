Director de "Vaguito" llora por ola de críticas y denuncia extorsión: "¡No he hecho nada malo!"

El director de la película "Vaguito", Alex Hidalgo, se mostró muy afectado en una reciente entrevista. Durante la conversación, el cineasta rompió en llanto al enfrentar una fuerte ola de críticas en redes sociales debido a la controversia sobre las donaciones que prometió hacer con parte de la taquilla de su película.

El director de la película "Vaguito", Alex Hidalgo, lloró en el programa digital Chimi Churri tras duras críticas en redes sociales. Su reacción se debe a una controversial situación. La polémica comenzó cuando se reveló que solo el 5% de lo recaudado por "Vaguito" se destinaría a un solo albergue de perros, en lugar de varios, como se había mencionado inicialmente en la promoción de la película.