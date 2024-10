Director de "Vaguito" se enoja y afirma que donará 5% de la taquilla a un único albergue: "Lo dije siempre"

En una reciente aparición, Alex Hidalgo, el director de la película "Vaguito", se mostró muy molesto al abordar el tema de las donaciones que se prometieron a albergues de perros. La discusión se tornó tensa cuando se le mostró un audio en el que supuestamente había dicho que donaría a "comunidades" de perritos, en plural.

Durante su reciente participación en el programa de Carlos Orozco, Alex Hidalgo, director de la exitosa película "Vaguito", mostró un evidente disgusto cuando se abordó el tema de las donaciones prometidas a albergues de perros.

La promesa de donación. Hidalgo fue invitado para hablar sobre cómo la recaudación de 'Vaguito' iba a beneficiar a los albergues, y muchos esperaban escuchar detalles sobre este apoyo. Sin embargo, su descontento se hizo evidente cuando la producción le mostró el audio que generó confusión.

El director aclaró que donará el 5% de las ganancias de la taquilla, pero solo a un único albergue, lo que sorprendió a algunos espectadores.

"Es 5%, el porcentaje. ¿Yo tengo que decirte el porcentaje a ti? ¿Tengo que poner en riesgo a las personas que recibirán el dinero? No tengo que decírtelo a ti" , afirmó, mostrando su enojo ante las preguntas insistentes.

Las tensiones en la transmisión. El ambiente se tornó más tenso cuando la producción le preguntó si se había comprometido a donar a más de un albergue.

"(Producción: Disculpa aquí no puedes venir a faltar al respeto) Pero ustedes sí me pueden dejar en tela de juicio ¡Haz tu chamba, haz tu chamba! (...) Les estoy diciendo que retrocedan todo el video y no quieren", dejando claro que sentía que estaban tergiversando su mensaje original.