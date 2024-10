Cint G reveló que casi se opera por las críticas a su cuerpo: "Estuve con terapia"

Cint G es una joven cantante de la chica pop, hija del reconocido cantante Tongo, que viene trabajando en su carrera artística. La peruana reveló en una entrevista que se enfrenta a críticas a su cuerpo desde que se lanzó a la música, que incluso la llevaron a querer operarse para que acaban con el 'hate'.

En una entrevista, Cint G reveló que fue víctima del 'hate' de usuarios en las redes sociales, cuando inicia su carrera musical. Aunque, comenta que nunca pensó en el suicidio, pero que tras abrir su onlyfans fue tanto las críticas y comentarios ofensivos que tuvo que llevar terapia.

La artista agrega que recibió muchas críticas a su cuerpo. Aunque tenía personas que la apoyaban, tuvo tantas inseguridades que se alejó por un tiempo de las redes sociales. Meses después se dio cuenta que no debe hacer caso a personas 'x' que solo la quieren lastimar.

"A mí también me ofrecieron operarme las bubies. Un programa de televisión me regaló una operación para aumentarme, yo estaba animada dije 'ya me lo hago', pero me arrepentí. Me di cuenta que no quería operarme por mí, si no para satisfacer a la gente que me tiraba hate", reveló al final.