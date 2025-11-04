¡Todo un éxito! Hermanos Yaipén celebra el millón de vistas del videoclip "Dime Tú" feat Amaranta

La agrupación de Hermanos Yaipén es uno de los más queridos dentro de la cumbia peruana que hace poco celebró sus 25 años de historia junto a grandes artistas. Hace unos días estrenó "Dime Tú" que interpretó junto a Amaranta y ya superó el 1 millón de vistas.

"Dime Tú" feat Amaranta

Hace más de un mes, Hermanos Yaipén sorprendieron al público cuando realizaron un espectacular show por sus 25 años de historia musical. Es así como realizaron varias colaboraciones musicales en vivo resaltando a reconocidos artistas, entre ellos la cantante Amaranta.

El pasado 17 de octubre, la agrupación lanzó el videoclip del tema "Dime Tú" que interpretó junto a la artista en su canal de YouTube. En dos semanas lograron superar el millón de vistas gracias al apoyo de sus seguidores y por ello, agradecieron a sus fans por convertirlo en uno de sus temas preferidos.

"¡1 MILLÓN DE REPRODUCCIONES EN YOUTUBE! Gracias por convertir a "Dime Tu" ft. Amaranta en su favorita", expresó.

Actualmente, la canción está por llegar al millón y medio de reproducciones en YouTube. El sencillo musical se ha convertido en un himno para sus fanáticos y cuenta con muchos comentarios elogian este gran junte en el concierto de aniversario por sus 25 años de música en la cumbia peruana.

Más de Hermanos Yaipén

Hermanos Yaipén es una reconocida agrupación de cumbia que viene sonando con mucha fuerza desde hace más de 25 años. Además, revelaron que estarían preparando un nuevo álbum musical como parte de la celebración donde contará con varias colaboraciones musicales nacionales e internacionales.

En sus filas se encuentran los talentos artistas como Jonatan Rojas, Juan Manuel Valdiviezo, Alexis Dávila, Ronald Sarmiento, Álvaro Stoll y Fary Martínez, dirigidos por los maestros Walter y Javier Yaipén. Vienen recorriendo todo el Perú tocando sus mejores éxitos musicales.

Entre sus últimas producciones están "No se vale", "Por un webón" feat Marlon Arenas en versión cumbia, "Que onda perdida", y mucho más. Desde sus lanzamientos, han sumado millones de reproducciones en su canal de YouTube convirtiéndose en un éxito en cada estreno gracias al apoyo de sus fans.

De esta manera, Hermanos Yaipén viene cultivando varios éxitos musicales a través de 25 años de fundación, donde han podido realizar varias colaboraciones musicales. Ahora, su más reciente lanzamiento "Dime Tú" con Amaranta ha logrado superar el millón de vistas en dos semanas y sigue aumentando en su canal de YouTube.