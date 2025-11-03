RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Leslie Shaw reveló cómo decidió grabar con Orquesta Candela: "Pasaron el casting de 'hay niveles'"

Orquesta Candela y Leslie Shaw estuvieron en una entrevista contando todo sobre las grabaciones de su colaboración "La Angurrienta".

Leslie Shaw reveló cómo decidió grabar con Orquesta Candela
Leslie Shaw reveló cómo decidió grabar con Orquesta Candela (Composición Karibeña)
03/11/2025

Hace unos días, Leslie Shaw anunció una nueva colaboración musical al lado de Orquesta Candela titulado "La Angurrienta". Este nuevo éxito ya esta en tendencia y contaron cómo se animaron a juntarse para grabar este sencillo. 

Leslie Shaw feat Orquesta Candela

Durante la entrevista, Leslie Shaw primero estuvo contando un poco sobre su relación amorosa con 'El Prefe', con quien lleva más de cuatro años. Así mismo, sobre su nuevo disco de cumbia y su más reciente lanzamiento con Orquesta Candela. Primero contó el significado de la palabra "Angurrienta", ya que aclara que se refiere a una mujer empoderada como ella. 

"Angurrienta es una mujer empoderada que lo quiere todo en esta vida, que no necesita de ningún hombre, que pagamos solitas nuestras cuentas. Todas somos angurrientas", dijo. 

Después, la conductora Jazmín Pinedo de 'América Espectáculos' le preguntó como se dio esta colaboración musical. Ante esto, la orquesta señaló que cuenta con varias colaboraciones musicales con reconocidos artistas y Leslie Shaw agregó que así "pasaron el casting de 'Hay Niveles'"

"Hemos grabado con Jerry Rivera, con Ráfaga, Elvis Crespo, Tony Succar, Joysi Love y con varios artistas internacionales. El hecho de poder grabar con Leslie y hacer algo diferente en la música que nos gusta. Nos encontramos en una fiesta, conversamos, todo fluyó y en el estudio de mi hermano fue hacer la 'Angurrienta'", expresó. 

Estuvo delicada de salud

En otro momento de la conversación, se reveló que Leslie Shaw estuvo delicada de salud durante las grabaciones del tema "La Angurrienta" que acaba de estrenar con Orquesta Candela. Aún así, la cantante afirma que lo dio todo y estuvo detrás de cada detalle de la producción musical como en cada uno de sus videoclips

"El día que hicimos la canción, hicimos primero una canción que no era muy bonita y después hacemos una 'Angurrienta'. El día que grabamos estaba con fiebre", reveló uno de los integrantes del grupo y la cantante confirmó: "Sí, la macumba que me hicieron estuvo fuerte, tuve como un mes de resfrío, pero igual me trepé y todo".

De esta manera, Leslie Shaw se encuentra contenta junto a Orquesta Candela porque su nueva producción está en tendencia. "La Angurrienta" ya viene sumando miles de reproducciones a tres días de su estreno en todas las plataformas digitales. El grupo de cumbia llenó de elogios hacia la 'Barbie de la Cumbia', ya que afirman que la artista está detrás de cada detalle de las producciones. 

