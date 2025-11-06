Paul Michael anuncia nuevo tema "Amor Clandestino" con Pamela López y suelta adelanto: "Suena rico"

Paul Michael anunció que unirá sus voz con Pamela López para lanzar un nuevo tema que promete dar que hablar. Después del éxito que lograron con "Completamente enamorados", la pareja está preparando su próxima canción titulada "Amor Clandestino". Además, el cantante impactó al revelar un pequeño adelante del sencillo.

Paul Michael lanzará "Amor Clandestino" con Pamela López

Paul Michael y Pamela López sorprendieron a sus seguidores al anunciar que lanzarán una nueva canción juntos. Después del éxito de "Completamente enamorados", la pareja confirmó que su nuevo tema llevará por nombre "Amor Clandestino" y promete poner a bailar a todo el Perú.

Durante una conferencia de prensa por un concierto de Halloween, el cantante fue consultado sobre sus próximos proyectos y decidió dar un pequeño adelanto. En ese momento, sonó parte del instrumental de la canción, dejando claro que el nuevo tema será de cumbia.

"Buena cumbia... ¡Agua! Paul Michael y Pam... Todavía estamos ahí creándola. ¿Pero cómo suena eso? Suena rico", comentó emocionado el artista para "América Espectáculos", dejando ver que el ritmo del tema será contagioso.

@ameg_pe 06.11.25 | Paul Michael anuncia "Amor Clandestino" con Pamela López y suelta adelanto. Fuente: América Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Paul también aseguró que está concentrado en seguir creciendo en la música. El cantante destacó que su prioridad es avanzar profesionalmente y consolidarse junto a su pareja en esta nueva etapa artística.

"Por eso, estamos trabajando en estas músicas y nada, enfocados", agregó con una sonrisa, dejando ver que tanto él como Pamela están muy comprometidos con este nuevo proyecto.

El cantante adelantó que "Amor Clandestino" será lanzado muy pronto en todas las plataformas digitales. Aunque no quiso dar una fecha exacta, afirmó que el tema está casi listo y que esperan sorprender a sus fans con algo diferente, pero siempre con ese toque romántico que los caracteriza.

En redes sociales, Pamela López también compartió una publicación anunciando el proyecto. En el video, ambos aparecen caminando y luego el cantante le da una vuelta. Al final, se dan un beso.

En la descripción, se puede leer: "PRONTO: AMOR CLANDESTINO". Pamela luce un vestido negro elegante, mientras que Paul aparece con un look casual, confirmando que la química entre ellos traspasa la pantalla.

Pamela, su apoyo incondicional

La aún esposa de Christian Cueva se ha convertido en la compañera inseparable de Paul Michael. En cada evento o presentación, ella está presente alentándolo y compartiendo su emoción por la música. Pamela y Paul parecen vivir una etapa muy estable, tanto en lo personal como en lo profesional. Ella lo acompaña en cada paso y celebra con él cada logro.

Además, Pamela no solo lo apoya detrás de cámaras, sino que también se ha animado a participar activamente en sus proyectos musicales. Con esta nueva propuesta, la influencer podría consolidar una dupla artística y sentimental que llame la atención del público.

En conclusión, con "Amor Clandestino", Paul Michael espera seguir ganando espacio en la escena musical al lado de Pamela López. Por lo que se ha escuchado, el tema combina romance, ritmo y el estilo alegre de la cumbia peruana. Mientras tanto, sus fans ya cuentan los días para el estreno. Todo indica que esta nueva colaboración podría convertirse en otro éxito para la pareja más comentada del momento.